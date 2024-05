Sok kezdő gazdi nem tudja, hogyan kellene táplálnia a kutyusát. A kutyaetetés azonban jóval egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Diczku Anikó már számos alkalommal adott tanácsot a kezdőknek arról, mire kell odafigyelni a nevelésnél, hogyan kell felkészülni egy kölyök érkezésére. A tacskótenyésztő, kutyakozmetikus ezúttal a megfelelő tápláláshoz adott útmutatót.

Diczku Anikó díjnyertes tacskóinál is betartja a kutyaetetés szabályait

Fotó: Diczku Anikó archívuma / Forrás: Diczku Anikó

Normális, ha a kiskutya nem eszik

– Nagyon sokan azzal kezdik, és ezzel el is ronthatják, hogy sokféle kutyakaját vesznek az állatnak – kezdte rögtön a legalapvetőbb hiba hangsúlyozásával a tenyésztő, s elárulta: a kutyáknak nem olyan érzékenyek az ízlelő szerveik, mint az embereknek, éppen ezért nincs szükségük változatos étkezésekre. – Kezdő kutyásokkal gyakran megesik, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy a kiskutya élete teljesen megváltozik, amikor új környezetbe kerül. Ilyenkor az is normális, ha másfél-két napig egyáltalán nem eszik az állat – mutatott rá a kutyakozmetikus, aki szerint sokan megijednek, hogy a kutyus miért nem eszi meg azt a tápot, amelyet a tenyésztője javasolt. Többen éppen ezért térnek át a különféle ételek keverésére, s ezzel megindulnak a rosszul evő kutya nevelése felé. Anikó szerint ilyenkor kulcsszerepe van a türelemnek. – Az embereknek tápváltáskor fel sem tűnik, hogy a kutya akár rosszul is reagálhat: a hasmenés vagy a hányás felnőtt korban is megeshet egy ilyen váltás után. Ha az ember türelmes és figyel arra, hogy betartsa, amit a tenyésztő tanácsolt, sok pénzt megspórolhat – emelte ki.

Kortól és fajtától is függ a kutyaetetés menete

A tacskótenyésztő szerint arra is érdemes figyelni, hogy életkorának megfelelően mindig másra van szüksége egy kutyusnak: ilyenkor a mennyiség és a típus valamelyest már változhat. – Sokan szeretik a kövér kölyök kutyákat, ami azonban nem egészséges. A növekedés során a túlsúly miatt a csontok extra terhelést kaphatnak, így akár el is deformálódhatnak. Inkább vékonyabb legyen a kiskutya, ami egészségesebb is – hívja fel a figyelmet a kutyakozmetikus, s elárulta: a kövérség nem csak kis korban veszélyes. A felnőtt állatoknál is komoly egészségügyi gondokat okoz a túlsúly, akár meg is ölheti őket, mert ugyanolyan betegségek kialakulásához vezet, mint az embereknél.

– Fajtáktól függően is vannak különféle ételek. Nagy testű, hirtelen növő ebek számára léteznek olyan tápok, amelyekben speciális ízületvédők, és további olyan adalékanyagok vannak, amelyek segítik a növekedést – sorolta a kutyakozmetikus, s hozzátette: ma már rengeteg különleges táp létezik. – Vannak fogkő elleni kiegészítő anyagokkal ellátott vagy épp energiaszintnek megfelelőek, a kerti kutyák például télen nagyobb energiamennyiséget használnak fel, mint az év többi részében, ezért olyankor érdemes kicsit módosítani az adagot – javasolja a tenyésztő.

A megfelelő egyensúly kialakítása

Anikó még azt is elmondta: a kalciumokra, vitaminokra is figyelni kell. – Vannak gazdik, akik extraként használnak különféle porokat, kiegészítőket az etetés során. Ha alap tápot vagy nyers etetést választ valaki, érdemes ezeket a plusz anyagokat használni. Azonban ha olyan prémium ételt kap a kutya, amelyben a különböző vitaminok benne vannak, nem kell azt megspékelni további étrend-kiegészítőkkel – figyelmeztet a tenyésztő, aki szerint sokat segít, ha a kutyások odafigyelnek az egyensúly kialakítására, ha az megvan, nem gond egy minimális változtatás.