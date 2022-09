A templomi harangok mindenhol imára hívnak, és John Dunne angol költő szerint mindenkiért szólnak. Vannak, akik a harangokat különleges zengő szobroknak, míg mások zengő tulipánnak tartják. Hangjuk nélkül bármilyen templomi szertartás elképzelhetetlen, mégsem tűnt fel évtizedekig, hogy a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus székesegyház egyik tornyából hiányzik az egyik harang. Erre csak mostanság derült fény, amikor a templom kívül-belül megérett a teljes felújításra, miután még a tetőhéjazatot is kicserélték.

Ott valami hiányzik

– Két éven át voltam a székesegyház parókusa, 33 éve itt szolgálok, és csak akkor vettem észre, hogy hiányzik egy harangunk, amikor a zarándokoknak a templom történetéről olvasgattam – mondta el lapunknak dr. Kruppa Tamás, a hittudományi főiskola teológiatanára. – Az írásokból kiderült, hogy a keleti toronyban eredetileg három harang kapott helyet. Megmaradt az Istenszülő tiszteletére feliratozott, 1200 kilogrammos nagyobb, és a kisebb, 250 kilo­grammos Szent Miklós-harang, a szélen felfüggesztett, 550 kilogrammos középsőt pedig, mivel ezt lehetett a legkönnyebben leszerelni, a 2. világháború alatt elrekvirálták. Miután erre fény derült, Szocska A. Ábel püspök atyával arra a döntésre jutottunk, hogy ha már közel egymilliárdos költségen kívül-belül megújul a székesegyház, újraépítik a kerítést, de még az udvart is újraburkolják, illő lenne pótolni ezt a hiányzó harangot – hallhattuk.



A döntést követően azonnal keresni kezdték a megoldást, megnézték, hol milyen harangot öntenek, milyen kapható a piacon. Szerencsére ki se kellett lépniük Nyíregyházáról, ugyanis Závor Máté harangtörténész gyorsan a segítségükre sietett.

– Mátét még a zeneiskolából ismertük, a székesegyházunkat is felkeresték korábban, hogy hangfelvételt készítsenek a harangjaink hangjáról. Csaknem az összes magyarországi harangét rögzítették már a gyűjteményükben, szervizelni, modernizálni is tudják őket, ha kell, cserélik a szerkezetüket, mindent megjavítanak. Amikor megtudta, hogy harangot vennénk, mindjárt Nemesnádudvarra irányított. Az ottani plébániatemplomban öt harang szólítja a híveket, az ötödiket – ezt még 1958-ban öntötte Friedrich Wilhelm Schilling öntőmester Heidelbergben – egy esseni lebontott katolikus templomból vásárolták meg. Az öntőmester neve azért érdekes, mert ő készítette el a mi székesegyházunk megmaradt két harangját is, méghozzá Budapesten. Korábban a céhnek ott is volt öntödéje, ma már csak Németországban találni meg őket – bogoztuk tovább a szövevényes történetet.

Jó vétel volt

Ez az 500 kilogrammos harang azért vált ismét eladóvá, mert a másik négy mellett kissé disszonánsan szólt, nem rezonált együtt velük. Nyilván nem azokhoz tervezték, öntetni kellett tehát újat a nemesnádudvariaknak. Az viszont kisebb isteni csoda, hogy Nyíregyházára kerülve remekül összedolgozik a meglévő kettővel, ráadásul majdnem féláron sikerült hozzájutni. Ha nincs ez a lehetőség, itthon 11 millió forintért öntöttek volna egyet, a heidelbergi még a teljesen újfajta, felülütős kongatószerkezet teljes cseréjével együtt se került ennyibe. Mindemellett a magyar harangok minősége sajnos el is marad mondjuk a lengyelekétől, és még inkább a németekétől.

– Ahogy az egyik kollégám oly találóan megfogalmazta, ez a harang tulajdonképpen hontalanná vált, a mi templomunkban viszont, a két meglévő idősebb „testvére” mellett otthonra talált. Egyébként a haldoklók védőszentje, Szent József tiszteletére szentelt harang alaphangja gisz/asz1, Máté barátunk stúdióban hangkeverve azt is megmutatta, milyen szép moll hangzatot adnak majd együtt. A vállán és a palást alatt természetesen latin feliratokat helyeztek el: felül a következő olvasható: Patrone morietium ora pro nobis, azaz haldoklók védőszentje, könyörögj érettünk! Alsó pártázatán ez áll: Fac nos innocuam decurrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocinio, azaz segíts, hogy feddhetetlen életet élhessünk! Az egyértelműség érdekében a palástra Szent József domborművét is feltették – magyarázta Tamás atya.

Mást képvisel a dúr és a moll

Búcsúzóul hozzátette: – Nem véletlen, hogy egy harangot milyen hangzásúvá hangolnak. Az erősebb, harsogóbb dúr hangzatúak leginkább Isten dicsőségét hivatottak hirdetni, a szelídebb moll hangzatok isten szelíd szeretetét fejezik ki, és inkább a hívekhez szólnak, vagyis lefelé, nem pedig az ég felé, alapvetően bűnbánatra hívnak. Arra szólítanak fel, hogy hagyjuk kívül a szívünkből mindazt, ami rossz, ami nem való oda, csak bánt és összezavar.

A metamollja pedig azt üzeni: hagyjuk, hogy az értelmünkből kiszűrődjenek a romboló, gonosz, ártalmas gondolatok, ezek csak tönkretesznek bennünket és a kapcsolatainkat.

Borítókép: Nagy figyelmet és pontosságot igényelt a feladat, míg beemelték a Szent Miklós görögkatolikus székesegyház új, 512 kg-os harangját | Fotó: Dodó Ferenc