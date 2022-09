A Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem kedden hivatalosan is aláírta a közös képzésről szóló együttműködési megállapodást. Ennek értelmében specializált gép -és járműgyártás ágazatban, gépészeti ágazatban, elektronika és elektrotechnika ágazatban a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumban indul el a képzés, informatika -és távközlési ágazatban, valamint gazdálkodás és menedzsment területen a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban iskoláznak be diákokat – ez utóbbi intézmény adott otthont a keddi találkozónak is.

Fotós: Pusztai Sándor

A szakképzési reform egyik újítása az okleveles technikusképzés, amely a várakozások szerint azért lesz népszerű a fiatalok körében, mert innen egyenes úton juthatnak be az egyetemre, az itt megszerzett tudást kreditekben jóváírja a felsőoktatási intézmény, ezen túlmenően a felvételinél is pluszpontokat adhat. Az sem utolsó szempont, hogy olyan ágazatokban vezetik be az újítást, ahol szükség van szakemberekre. Ezzel kapcsolatban Gurbánné Papp Mária, a szakképzési centrum főigazgatója osztott meg néhány gondolatot, aki szerint a munkaerő-piaci igényekre gyorsan reagáló, gyakorlatorientált, magas színvonalú oktatásra van szükség közép- és felsőfokon egyaránt.

– Az okleves technikus képzés tartalmát az egyetemmel közösen dolgozták ki kollégáink, a többlet tananyagtartalmat a szakirányú oktatás szakaszában sajátítják el a diákok, ennek fejében egy vagy akár két félév is beszámító az egyetemi évekbe – mondta a főigazgató, majd sok sikert kívánt a jelenlévő kilencedikes és tizedikes diákoknak.

Az egyetem részéről dr. János István megbízott általános rektorhelyettes vázolta fel a programban rejlő lehetőségeket. Mindenekelőtt kiemelte, hogy mit szeretne az egyetem.

– Elégedett és boldog hallgatókat, akik később megállják a helyüket a munka világában, vonzónak tartják ezt a térséget, s itthon maradnak – mondta. Hozzáfűzte, ezzel a megállapodással, a közös képzési programmal nem titkolt céljuk a toborzás, szeretnék, ha az okleveles technikusok a Nyíregyházi Egyetemre jelentkeznének.

– A műszaki, a mérnöki és az informatikai területek vonzó karrierlehetőséget rejtenek a fiatalok számára, a diplomás munkaerő keresettnek számít ebben a térségben. Akik bekerülnek hozzánk, sokféle utat bejárhatnak a szakirányon belül is, s nem maradnak le a duális képzésről sem – emelte ki a megbízott rektorhelyettes. Annyit elárult, hogy például az informatika és távközlés ágazatban tanulók 60 kreditet zsebelhetnek be a technikusképzés végén.

Fotós: Pusztai Sándor

– Egy tudatosan tervezhető életpályát, kiszámítható munkalehetőséget körvonalaz a képzés a fiatalok előtt. A felsőoktatási intézmény és a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek számára pedig jelentős utánpótlási eszközt is jelent, főként a hiányszakmákban. Tavaly a gazdálkodás és menedzsment ágazatban dolgoztuk ki közösen az oktatási ütemterveket, az idén informatika -és távközlési ágazatban (szoftverfejlesztő és tesztelő szakterületek) is beépítjük az egyetem által elvárt ismeretanyagot az elméleti tananyagok közé, meghagyva a gyakorlatorientált profilunkat – egészítette ki az elhangzottakat a Széchenyi István Technikum igazgatója, Szabó Attila.

Mindig van hová fejlődni

– Az informatika világában mindig van hová fejlődni, állandó impulzusok érik az embert, ezért jelentkeztem erre az ágazatra a Széchenyibe – mondta el lapunknak Szabó Máté. A kilencedikes diák nagybátyja informatikus, tőle kapott kedvet a szakmához. Szabó Máté úgy véli, a mai világban mindenki szereti a számítástechnikát, az informatikát, már egészen gyerekkortól az interneten és az okoseszközökön lógunk, de informatikusnak lenni ettől jóval többet jelent: folytonos kreativitást, ötletelést.