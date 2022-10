A konferenciát megnyitó dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt a múltat méltatta, amely elválaszthatatlanná tette a város életét a katonaélettől: – A 19. század második fele Nyíregyháza nagy felemelkedésének ideje volt, amikor Szabolcs vármegye székhelye lett a város. A huszárság, a katonaság jelenléte nem csak társadalmi, gazdasági szempontból volt fontos, hanem az értékrendünk szempontjából is, azt gondolom mostanában ez a leghangsúlyosabb. A katonaság, a huszárok, a honvédség a legfontosabb értékeket, a becsületet, a kitartást és az áldozatvállalást képviselték, elengedhetetlen, hogy átadjuk ezeket az utánunk jövő generációknak. A honvédség eszménye, értékrendje nem kophat meg – most is így van ez, és fontos, hogy így is maradjon – fogalmazott a városvezető, majd leszögezte: – Itt, a három határ közelében a katonaság jelenléte a biztonság garanciája is.

Mindezek után Zsiga Tamás László, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára tette le első előadóként a konferencia fontos, már megfogalmazott alapkövét. Azon túl, hogy a honvédelmi miniszter kedvenc mondatát idézve – „A békéhez erő kell!”, rámutatott, hogy mostantól „kicsit másképpen kell tekinteni a jövő felé, másképpen kell értékelni azokat az éveket, amelyek mögöttünk vannak, és látni kell, hogy esetleg milyen évekre szükséges felkészülni – felmutatta azt is, miért érdemes a katonai életpályában gondolkodni.

– Önmagában egy hadsereg, ha nem a társadalomba beágyazva működik, nem fogja elérni célját. Látni kell: a katonaság nem csak az aktív szolgálatról szól, megelőzi egy bevezető szakasz, és lezárja egy másik, amikor valaki már obsitosnak veteránnak minősül – mutatott rá. A részletek megvilágítása érdekében az előkészítő pályára irányítás szakaszában szólt a honvéd-kadétprogramról, az önkéntes katonai és az önkéntes tartalékos szolgálatról, amelyek egyfajta belépőt jelentenek a második szakaszba, az aktív katonai szolgálatba. – Az önkéntes katonai szolgálat már belenyúlik az aktív katonai szolgálatba, és olyan támogatást nyújt a tartalékos haderőnek, amelyek eddig nem voltak – hangsúlyozta. Szólt a három szakasz egyben tartásának egyéb elemeiről, például a Kadét I-II-II. programjáról és a támogató rendszerekről: az ösztöndíjrendszerről, a plusz pontokról a felsőoktatásban, a versenyképes jövedelemről, a folyamatos fejlesztésekről és a bevezetés alatt álló Obsitos és Veterán Programról.

Mivel a konferencia fordított irányban a jelentől és a jövőtől tartott a múlt felé, ezután következtek a visszatekintő előadások. Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a MH parancsnokát – a kiadottól eltérően – Apáti Zoltán dandártábornok, parancsnokhelyettes, a Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokhelyettese, nem mellesleg a megye szülötte helyettesítette, aki a honvédelem ügyéről beszélt 1848-tól napjainkig. Találkozhattunk vitéz Vattay Antal unokájával, aki nagyapja alakját idézte meg, Ilyés Gábor helytörténész pedig Nyíregyháza laktanyáiról – mintegy tizenötöt számlálhattunk a városban – tartott előadást.