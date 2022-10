Bejegyzésükben ezt írják: „Csodák márpedig vannak. A chip pedig amilyen picike, akkora hatalma van, ha újra lehet egyesíteni egy családot. Mazsola egy közel 10 éves tacsifiú. Ma délután hívott Csilla, az önkéntesünk Tiszavasváriból, miszerint napok óta rohangál a főtéren egy kutya, annyira tudták megállítani, hogy egy chipleolvasót a nyakához tartsanak, de már menekült is tovább, morgott, harapni akart. A 15 jegyű számot csekkolva az a bejegyzés fogadott, hogy a kutyát másfél éve keresik és nagyon várják haza. Másfél éve… Azonnal hívtuk a gazdit, aki szóhoz sem jutott, kocsiba ült és száguldott a tőle 50 kilométerre lévő kisvárosba – a gazdi ibrányi. Közben hatalmas összefogással, gyerekek és ottani állatbarátok segítségével sikerült beterelni egy udvarra, ott várták be a gazdit. Az első képen az látszik, ahogy a kutya riadtan gubbaszt, a többi képen pedig a felismerés, amikor meghallotta a gazdi hangját, felismerte, és a nyakába ugrott. Mindenki sírt. A gazdi gyerekei is zokogásban törtek ki, a 13 és 16 éves kamaszlányok vele nőttek fel. Mazsola immáron újra otthon van, szerető családja körében, másfél év után. Megismert mindent és mindenkit, és nagyon, de nagyon boldog. A chip segítette haza. A chip, ami amúgy lassan 10 éve kötelező , de nagyon sokan nem tetetik bele a kutyába. Nagyon köszönjük a segítséget Csillának, Tündének, Teodórának, Marikának és az iskolás gyerekeknek is. Mazsi újra boldog” – olvasható az alapítvány Facebook-oldalán, ahol fotók is láthatók a nagy találkozásról.