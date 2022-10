Figyelmeztető sztrájkot hirdetett kedd délutánra a Volánbusz Zrt.-nél működő szakszervezetek egyike, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ). A szervezet vezetői azért döntöttek a 120 perces munkabeszüntetés mellett, mert a kollektív munkaügyi viták során az egyeztetések nem vezettek eredményre.

Jövedelem, s körülmények

– A figyelmeztető sztrájkot azért indítottuk el, mert szeretnénk, ha a bérköveteléseink teljesülnének, a munkakörülményeink pedig javulnának – tájékoztatta szerkesztőségünket Dobi István, a SZAKSZ országos elnöke, akitől megtudtuk, hogy az országban közel 2300 tagjuk van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 130 busz-sofőr érdekeit képviselik. – A Volán 2022-ben 10 százalékkal emelte, 2023-ban pedig további 5 százalékkal emeli a béreket, de mivel az idén és a jövő évben is 20-20 százalékos inflációval kell számolnunk, a cég bérfejlesztéseit a szakszervezet kevésnek tartja, szeretnénk az idei 10 százalékot és a jövő évi 5 százalékot 20 százalékos béremeléssé növelni.

– Szeretnénk azt is, hogy a heti pihenőnapon végzett munka után fizessenek pótlékot, mert ezt másfél éve megszüntették, és az is a célunk, hogy térítsék meg a buszsofőr költségeit, ha saját autóval megy a telephelyre. Szeretnénk, ha a társaság egy egységes bérrendszert is bevezetne országos szinten, s ez a tarifarendszer a szolgálati időt elismerve állapítaná meg a minimálbéreket az állománycsoportokra és munkakörökre lebontva – mondta Dobi István és hozzátette: a bérrendezési tárgyalásokat folytatni fogják, s ha azok nem vezetnek eredményre, egy vagy több napos sztrájk is szóba jöhet.

Nem jelentett gondot

A munkabeszüntetés alatt a nyíregyházi Petőfi téren több buszra várakozó utassal is beszéltünk. A legtöbben nem hallottak a sztrájkról, a rakamazi Tóth István pedig az állomáson szembesült azzal, hogy a járat, amivel hazament volna, nem indul el.

– Nyugdíjas vagyok, így nem jelent nagy gondot, hogy egy órával később érek haza – mondta és hozzátette: ha a megmozdulások békések, őt nem zavarják a sztrájkok, tüntetések.

– Ez a kétórás figyelmeztető sztrájk csekély hatású, mert ennyi idő alatt nem bénítja meg egy város tömegközlekedését. Ellenben, ha egy egész nap kimaradna az összes járat, teljesen felborulna a rendszeresen buszozók „menetrendje”– mondta el lapunknak V. Ilona, aki Nyíregyházán a kórház előtt várakozott a 10-es járatra kedden. Megjegyezte, gyakran ül buszra, s azt tapasztalta, éppen ezt a járatot ritkították meg nemrégiben. A munkabeszüntetésről reggel hallott a hírekben, s mint mondta, minden olyan sztrájkot jogosnak tart, amit a bérek emeléséért szerveznek.

Kovács Mihálynénak semmilyen információja nem volt a sztrájkról, az 5-ös buszra várakozott a kórház előtt, az idős nénit vizsgálatra kísérte el egy szociális gondozó. – Nyugdíjasként ingyen utazom, így amikor bevásárolni megyek, ugyanezen az útvonalon közlekedünk, bár nem sietünk sehová, de mindig késik 5–10 percet a busz. Úgy gondolom, a végén csak kiharcolnak maguknak a buszvezetők is egy kis fizetésemelést – tette hozzá.

– Ekkora infláció mellett sztrájkolhatna a fél ország, de ha a főnökömnek azt mondanám, hogy holnap nem jövök dolgozni, még a végén komolyan venné és másnap behúzná az orrom előtt az ajtót. Vannak olyan munkakörök, ahol már annak is örülnek, hogy dolgoznak az emberek – reagált beszélgetésünkre egy mellettünk álló negyvenes hölgy.

