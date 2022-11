Ahogyan a legújabb telepítési helyszínen, a nyírszőlősi Kollégium utcai sportparkban a város alpolgármestere, Jászai Menyhért hétfőn elmondta, összesen hetven fa elültetésére kaptak lehetőséget, amiből húsz darabot már ki is helyeztek még tavasszal. A hársfákból és magas kőrisekből egyébként az Élet és a Botond utcai játszóterekre, a Hatzel térre, a Robinson- dombra, valamint Honvéd, a Bujtos és a Korányi Frigyes utcákba is jut majd.

– Ha távolabbról szemléljük a város zöldítő törekvéseit, tavaly a NyírVV Nonprofit Kft. támogatásával itt a közösségi parkban már elültettünk 55 facsemetét, aminek döntő többsége megfogant, és ennek természetesen nagyon örülünk. Ha még távolabbról közelítjük meg a fásítási törekvéseinket, akkor fontos látni, hogy a Zöld Város és a polgármesteri fásítási program keretében több tízezer facsemetét és cserjét ültettünk Nyíregyházán. Mindezt annak a szellemében tettük, hogy a városvezetés részéről mindig is prioritást élvezett, hogy minél több fát elültessünk. A program a jövőben is folytatódni fog, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a városban javuljon az életminőség, és minél jobb, tisztább levegőt szívhassunk – nyilatkozta a sajtónak az alpolgármester. Ezt követően Dicső Péterrel, a 12 millió négyzetméter belterületi és 2 millió négyzetméter külterületi (a kettő együtt mintegy 250 hektár) parkot és parkosított területet kezelő NyírVV Kft. zöldfelület kezelési igazgatójával, illetve Tölgyfa Gáborral, a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. igazgatójával azonnal lapátot ragadtak, hogy a már előre letelepített amerikai hársok között az utolsó simításokat is elvégezzék.

Tölgyfa Gábor persze ezúttal az Országos Erdészeti Egyesületet képviselve volt jelen, mert mint hozzáfűzte, a VárosFa programban az agrárminisztérium mellett az egyesületük is érdekelt.

– Az együttműködésben több mint 100 településre jut el ilyen keretek között méretes sorfa. Az idén közel 7 ezer sorfát ültetnek el országszerte, és újdonság, hogy ezúttal a 10 ezer feletti lélekszámmal bíró települések is részesülhetnek ebből a lehetőségből – magyarázta az ültetésben is egyébként segíteni kész erdészeti társaság vezetője.

Végezetül Jászai Menyhért egy másik örömteli hírrel is szolgált: Nem csak a sportpark lesz zöldebb a jövőben – miközben az elöregedett nyárfáktól is megszabadultak, ami a város tűzifaprogramjának munícióját is gyarapítja –, de a Hunyadi, a Luther, a Debreceni, és a Derkovits utcák mellett 558 méter hosszan megújult a sportpálya melletti Kollégium utca is. Mindkét oldalán, 183 méteren másfél méteres stabilizáló padkát kapott, de a rendelkezésre álló 168,8 millió forintból a többi helyen ugyancsak stabilizálni kellett a padkát, hiszen az út hol 15 centiméterrel, hol pedig 1 méterrel lett szélesebb különböző szakaszokon, és a csapadékelvezető rendszert is kiépítették.

– Nagyon sok olyan út van még – és nem csak a külterületi részeken –, ahol elemi problémákkal állunk szemben, de fokozatos felszámoljuk a kedvezőtlen helyzetet, sok utcára elkészültek már a kiviteli tervek, a jövőben tehát ezzel a feladattal sem szeretnénk megállni – tette hozzá az alpolgármester.

MJ