Mint ismert, a kormány a 4-es számú főút Nyíregyháza -Debrecen közötti szakaszának 2×2 sávosítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, az útépítést a magyar állam finanszírozza. A fejlesztéssel mindkét megyeszékhely jól jár, egyszerűbb és gyorsabb lesz a két város között a közlekedés.



– A tervezés jelenlegi fázisában elkészült a döntés-előkészítő dokumentáció, amely 6 nyomvonalváltozatot tartalmaz. A tervzsűri bizottság még ebben az évben kiválasztja azt a nyomvonalat, amelyre a tervezőnek el kell készíteni a tanulmánytervet és a környezeti hatástanulmányt – válaszolta szerkesztőségünk kérdésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Hozzátették, jelenleg az előkészítési fázis első lépésére kapott elrendelést a NIF Zrt.

A nyomvonaltervről szóló egyeztetésen az érintett városok vezetői, országgyűlési képviselői is részt vettek a közelmúltban. Kiemelték, mindkét városba jelentős beruházások érkeznek, ezért is fontos a térségben a közlekedés fejlesztése.

Folyamatban van a 4. sz. főút Debrecen–Nyíregyháza közötti szakasz 2x2 sávosításának a tervezése. – A tervezőiroda hat nyomvonaltervet készített, ezeket mutatták be a NIF Zrt. székházában a napokban – közölte érdeklődésünkre dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

– A két megyeszékhely és a közéjük eső települések szempontjait is figyelembe véve egy konszenzus rajzolódott ki. Ennek a fő szempontjai: a 2x2 sáv olyan szélességben legyen kiépítve, amely a 110 km/h-s sebességet lehetővé teszi, és biztosítva legyen Nyíregyháza és Debrecen központjának a gyors elérése. Továbbá a Debrecenben folyamatban lévő nagyberuházásokat, valamint a Nyíregyházi Ipari Parkban kezdődő beruházásokat figyelembe véve a két város ipari parkjai, gazdasági zónái közötti kapcsolat is biztosítva legyen, különös tekintettel a teherforgalomra. Ezek mellett természetesen nagyon fontosak a környezetvédelmi szempontok is. Ezúttal a nyomvonalterveket véleményezték. A zsűri december 13-án dönt a hat nyomvonaltervről, kiválasztva a legmegfelelőbbet. Utána a jövő év végéig a környezeti hatástanulmány és a tervezés erre koncentrálódik. A beruházással egyszerűbb és gyorsabb lesz a két megyeszékhely közötti közlekedés, a kiválasztott nyomvonaltervvel legalább 10 perccel rövidebb lesz a menetidő – foglalta össze az egyeztetés lényegét a polgármester.

Részben új nyomvonal

– Nagy öröm az érintett városoknak, az egész térségnek és számomra is, hogy elérkezett egy újabb fontos állomáshoz a 4. számú főút Nyíregyháza és Debrecen közötti szakaszának előkészítése – kezdte reagálását dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

– Nyíregyháza és Debrecen 2017 decemberében kötött hosszú távú stratégiai együttműködést, aminek célja többek között a versenyképesség növelése. Ennek a megállapodásnak az egyik pontja az volt, hogy kezdeményezzük a 4-es főút kétszer két sávosra bővítését. A részben új nyomvonalon vezetett közúti kapcsolat létrehozásával nemcsak mindkét megyeszékhely fejlődik sokat, hanem Bocskaikert, Debrecen, Érpatak, Hajdúhadház, Nyíregyháza, Téglás és Újfehértó számára óriási jelentőséggel bír a szakasz fejlesztése – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde.

A kormány a 4-es számú főút 2x2 sávosításának projektjét nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. Az útépítést a magyar állam finanszírozza, az előkészítési fázis szükséges lépései: a tanulmányterv, a környezeti hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése.

– Az elmúlt 12 évben egy erős, gazdaságilag stabil térséggé váltunk, ahol mindig dinamikus a fejlődés, folyamatosak a fejlesztések, valamint a beruházások is kiemelkedően jelentősek. Célom, hogy a térség jövője és sikere érdekében kulcsszerepet kapjon a kiváló közlekedés, amely egyben egyet jelent a gazdaságfejlesztési övezet könnyed megközelíthetőségével is. Mindez azért létfontosságú, mert a körülöttünk működő nagyvállalatok hosszú távra terveznek.

Újabb jelentős beruházás, hogy közvetlen autópálya-összeköttetést kap Nyíregyháza és Debrecen. 2023-ig megépül az M35-ös autópálya Debrecen–Nyíregyháza és Nyíregyháza–Debrecen csomóponti ága Görbeházánál, mely azt is segíti, hogy meg tudjuk tartani a 4-es számú főút 2x2 sávosítását a polgári forgalomnak. Nyíregyházán 5 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást teljes egészében útfejlesztésre és útfelújításra fordít a város, ahol a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában márciusban megkezdődött a nagykörút bezárásának kivitelezése is. Minden téren megújítjuk a térség jövőbeli lehetőségeit, legyen az közlekedési infrastruktúra, turizmus, logisztikai rendszer vagy raktározási bázis – sorolta a kormánybiztos.

Mobilitás, munkaerő

Több szempontból is jelentős mérföldkő a beruházás – mondta el dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki szintén részt vett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel folytatott egyeztetésen. A képviselő hozzátette, a megbeszélésen a Nyíregyházának legkedvezőbb nyomvonaltervet támogatták, hiszen figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években nagy horderejű útfejlesztések történtek a megyében és a megyeszékhelyen (M3-as, elkerülők épültek, közlekedési csomópontok fejlesztése megtörtént), s ezekhez igazítják a 2x2 sávosítás tervét is, amit ebbe a nagy struktúrába szeretnénk beilleszteni. – Ki szeretném emelni azt is, lényeges tervezési szempont, hogy a nyíregyházi ipari övezethez kapcsolódó úthálózat bekapcsolható legyen az új szakaszba. A közlekedésfejlesztés haszna több területen is érzékelhető: a gazdaságban, a beruházások növelésében, az idegenforgalomban, hiszen ne feledjük el, hogy a két város több szállal is szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindkét megyeszékhelyen jelen lesznek a világ vezető akkumulátorgyártó cégei, és a mobilitás egy igen fontos társadalmi és gazdasági tényezővé vált, egy-egy térség versenyképességét is meghatározza. Mi azt a 30,5 kilométeres nyomvonaltervet tudjuk támogatni, amelyen rövidülhet a menetidő, felgyorsulhat a két város közötti biztonságos közlekedés – summázta az országgyűlési képviselő.

