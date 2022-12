Az együttműködést hétfőn aláírással is megpecsételték az intézményben. Az eseményen jelen volt dr. János István, az egyetem megbízott vezetője, Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár, Török Gyula, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője, illetve Keczer Máté, a vállalat képzésekért felelős igazgatója.

Dr. János István elmondta, a mai világban egyre több, eddig szokatlan technológiát alkalmazunk. A drónokban rengeteg lehetőség rejlik a mezőgazdaságban és egyéb területeken is. A drónok kisebb költséggel végezhetik el azokat a munkálatokat, amikhez eddig drága gépekre volt szükség. A pilótaképzésnek több évtizedes hagyománya van az intézményünkben, s az új kurzuson is egyfajta pilótákat oktatunk majd. Egy agrár régióban élünk, ahol rengeteg olyan földterület van, melyeken hasznát vehetik a drónoknak. Sok évtizede a pilótaképzés is az agrárium támogatására indult el, most is hasonlót teszünk majd, de sokkal modernebb köntösben – fogalmazott a megbízott intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, nagy reményeket fűznek az új képzéshez.

Újabb mérföldkő

Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár szerint az egyetem újabb mérföldkőhöz érkezett, mivel bővül a képzési paletta, ráadásul az ezzel megszerezhető tudást a térség hasznára fordíthatják majd.

– Az oktatóink is új ismeretekkel gazdagodnak. Bízunk benne, hogy olyan hallgatókat vonzunk be az új kurzusra, akik nem elégednek meg egyelten képzéssel, hanem a végzést követően nálunk maradnak, és egyéb képzésekre is beiratkoznak. A jövőben tovább bővítjük majd a drónpilóta-oktatást egyéb területeken is – hangsúlyozta a kancellár.

– A vállalkozásunk Magyarország legnagyobb drónkereskedő és -képző cége, több éve oktatunk már drónpilótákat. a képzéseink jó ideje telt házasak, és felmerült annak igénye, hogy vidéki helyszíneken is induljanak képzések. Ezekhez partnerekre volt szükség, és fontos számunkra, hogy egy nagy múltú egyetemmel működjünk együtt – ezt már Török Gyula, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: a Nyíregyházi Egyetem régiójában rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik a mezőgazdaságban, ráadásul az intézményben több mint 50 éves múltra tekint vissza a pilótaképzés.

Előtérben a biztonság

A történelem tehát hamarosan megismétli önmagát, és ismét a mezőgazdaság számára képeznek pilótákat Nyíregyházán, bár modernebb köntösbe bújtatva, s a botkormányt kijelzővel felszerelt távirányítóra cserélve. De felmerül a kérdés: mi kell ahhoz, hogy valaki egy több mint 30 kilogrammos, óránként akár 16 hektár permetezésére is képes repülő eszközt terelgessen? A kérdésünkre Keczer Máté, a vállalat képzési igazgatója adta meg a választ.

Elárulta, a drónokkal kapcsolatban előtérbe kell helyezni a repülés biztonságát.

– Kiemelten fontos, hogy a kezelők professzionális képzésen vegyenek részt. Az idén született meg az a jogszabály, amely meghatározza, ki lehet ma hazánkban permeteződrón-pilóta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nyilvántartásába kell szerepelni ehhez, a listára pedig akkor kerülhet fel valaki, ha elvégzi a 127 órás, Nébih által akkreditált képzést. Az oktatásnak négy modulja van, kezdve a növényvédelmi és légi közlekedési ismeretektől, az agrometeorológiától, a térinformatikán át egészen a gyakorlati vizsgákig. Az elméleti ismeretek is nagyon fontosak, hiszen a drón az egyes mezőgazdasági problémák megoldásának eszköze, ám a hatékony alkalmazáshoz magát a problémát is fel kell ismerni – hívta fel a figyelmet az igazgató, akivel a mezőgazdasági drónok műszaki paramétereiben is elmerültünk.

Számos előnye van

– A drón egy kiváló eszköz a mezőgazdaságban, ám azt fontos kiemelni, hogy nem a meglévő eszközök és technológiák leváltására szolgálnak ezek a gépek, hanem azok kiegészítésére használhatók. A teljesítményük jelenleg nem összevethető egy permetezőhidas traktor területi teljesítményével, de már most is vannak olyan előnyei a drónoknak, melyek miatt érdemes ezeket választani. Akár konvojban is használhatók, ennélfogva egy kezelő egyidőben öt drónnal is dolgozhat, így már egy traktor teljesítménye is elérhető, ugyanakkor a jogszabályok ezt még nem engedélyezik. A jelenlegi zászlóshajó 30 liter növényvédő szert visz magával, de hamarosan érkezik a 40 literes verzió is. A permeteződrónok óriási előnye, hogy a növényzet fölött haladnak, nincs taposási kár, a forgó szárnyak generálta légmozgás pedig az eldugott részekre is eljuttatja a növényvédő szert. A drónok modern radarral felszereltek, ráadásul ha valamilyen problémát érzékelnek, akkor azonnal leszállnak, tartják a magasságot, esetleg önállóan visszatérnek a kiindulási pontra. Érzékelik az embereket, állatokat, egyéb akadályokat, így a kezelőtől függetlenül elkerülik azokat – ismertette a drónok előnyeit Keczer Máté, majd hozzátette: a permeteződrónok áraiban nagy a szórás, de a legnagyobb kapacitású gép nagyjából 9 millió forintban kerül az összes tartozékával együtt. MI