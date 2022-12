Háború, energiaválság, infláció – semmi kétség, szolidabb lesz az idei karácsony, mint korábban volt. Honfitársaink között mégis akadnak, akik ugyanúgy adnak – még ha kevesebből is –, ha segíteni hívunk. Így nem kell majd üres kézzel érkeznünk ahhoz a kárpátaljai családhoz se az ünnep előtt, amelyet az idei karácsonyi Segítünk! akciónkra karoltunk fel.

Kisnyugdíjból, szívjóságból

Amint közzétettük, hogy pártfogoltjaink új lakásba költözhetnek, amely a sajátjukká is válhat, azonnal megkerestek kedves emberek, jó állapotú, nélkülözhető bútoraikat felajánlva. Nekik is köszönjük a jóságukat, ám mint később megtudtuk, a házat bebútorozva hagyták, melléjük több már aligha fért volna.

A sok felajánlás és adomány mellett az elmúlt napok egyik nagy meglepetése volt, hogy a LEGO Csoport nyíregyházi leányvállalata, a Lego Manufacturing Kft. vezetősége úgy döntött, bemutatja nekik legújabb, eddig elkészült 72 ezer négyzetméteres nyíregyházi gyáregységét, annak egy jelentős részét. Mindez azért nagy kiváltság, mert nem csak honfitársaink közül szeretnék sokan látni a cégcsoport legnagyobb gyárát, de a világ számos országából érkezők is, a cégnél több évre szóló várakozási listát göngyölítenek. Aki ide bejut, azért is szerencsés, mert olyan gyártósort is láthat, amely Nyíregyházán kívül sehol a világon nem üzemel.

Álomvilág apró kockákból

A gyár vezetőségének és a családnak is legalkalmasabb Luca napjára esett a látogatás időpontja. A szülők az iskolából hozták el a gyerekeket, és a megérkezés is kalandosra sikeredett. Pártfogoltjaink még nem ismerik úgy a megyét, mint a tenyerüket, nekik szinte semmit sem jelentenek a fogalmak: régi gyár vagy LEGO 2-es gyártókomplexum. De nem is karácsonyi lenne az akciónk, ha nem segítettek volna az angyalok: a családot éppen oda irányították elsőre, ahová érkeznie kellett.

Paczáriné Biró Bettina volt a kalauzunk, s a gyerekeknek már a gyár előcsarnokában elkerekedett a szemük a LEGO-kockákból emelt mesealakoktól, építményektől. Ádámot még a kocsiban elnyomta a buzgóság, megérkezve viszont szinte kipattant a szeme, pislogni se maradt ideje a sok látványosság láttán. Sugárzó arccal fotózkodtak az ember nagyságú Mikulás vagy a Toy Story hőse, Woody seriff, és a legóváros mellett. Amerre elhaladtak, mindenhol épített különlegességekbe botlottak, de ugyanígy a Tekerj! Csoportnak a folyosók falain elhelyezett munkáiban is élvezettel gyönyörködtek. A gyerekek tisztelettudóan hallgatták Bettina igen informatív tájékoztatóját, gyakran az se tudták, hova nézzenek a dolgozókra szabott, intelligens gyártó-, összeszerelő, csomagolórészlegek mellett elhaladva, ahol csaknem 800 különféle LEGO-elem fut le a gyártósorokról.

A különleges séta végén Alex elárulta: őt az utolsó állomás nyűgözte le a legjobban. Nem is csoda, hiszen a világon egyedül itt készül az összes Duplo-­figura. Itt szerelik össze és festik a letéphetetlen, ételfestékkel megfestett figurákat – a fejükbe akár három óvodás is kapaszkodhatna, akkor se szakadnának le –, ilyen gépek sehol a világon nem működnek.

– Hihetetlen volt, hogy a robotok mennyire precízen, összehangoltan mozognak, és hogy mennyire biztonságos itt minden munkafolyamat – árulta el a nagyfiú. Ádám és Dorina egy kicsit félszegebben súgta meg, hogy nekik ugyan minden egyformán tetszett, lesz mit mesélni a suliban a barátoknak. Még a szülők is megvallották, nem is számítottak ennyi élményre. Béla, a műszaki érdeklődésű édesapa elmondta: elképesztő, mit tud a technika, a mérnöki találékonyság.

Egy egész játékpaletta

De a java még hátravolt, ugyanis a cégóriás egyiküket sem engedte el – több tízezer forint értékben – ajándékok nélkül. Az ügyes kezű ezermester, az édesapa több ezer darabos LEGO Classic építőcsomagot kapott, az édesanya 438 elemből álló LEGO Dots építőt, amiből cuki banán tolltartó is kialakítható. Alex, a nagyobbik fiú a Marvel-családhoz tartozó LEGO Super Heroes egy tagját kapta, amelynek 229 eleméből a Rhino szemtől szemben a bányánál elnevezésű játék építhető. Ádám egy lóistállóval és benne élőkkel gazdagodott, persze ha mindezt a 241 darabos LEGO Minecraftból megépíti. Dorina pedig a LEGO Dots 188 darabosát, a Candy Kitti karkötő és táskadísz csomagját, valamint a 60 elemes LEGO Friends egy különlegességét vihette haza.

Mindezek után még mindig reméljük, hogy jönnek más hasznos holmik is – laptop a fiúknak, konyhai gépek a ház asszonyának, egy-egy jó focicipő a sporthoz, esetleg Forma–1-es ereklye – amelyek az ünnep utáni hétköznapokat teszik majd könnyebbé, boldogabbá.

MJ

Borítókép: Nem engedték el a családot üres kézzel a gyárból | Fotó: a szerző