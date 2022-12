Az épületrész tetőszerkezete napelem fogadására is alkalmas, így a jövőben tovább faraghatók az üzemeltetési költségek.

A rendezvényen jelen volt Lakatos Sándor polgármester, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is.

Lókodi Istvánnétól megtudtuk, a településen 1960 óta üzemel óvoda, és a gyerekszám folyamatos emelkedése miatt 2005 óta már három csoporttal működik az intézmény.

– A mozgásfejlesztésre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, és a Magyar Falu Programnak köszönhetően sokkal hatékonyabb gyakorlatokat végezhet az óvodába járó 68 gyermek – tette hozzá.

Sikeres pályázatok

– A tornaszoba építése már régóta dédelgetett álmunk volt, amit közel 30 millió forintból valósítottunk meg. A projekt részeként a tornaszobán túl kiszolgálóhelyiségek is készültek. A berendezést a már meglévő eszközökkel, illetve újakkal oldottuk meg önerőből, de a jövőben erre is szeretnénk pályázni, hogy a szoba minden tekintetben kielégítse a legmodernebb igényeket is – ezt már Lakatos Sándor, a település polgármestere mondta el a jelenlévőknek.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról számolt be, Nyírkátán tíz pályázatot nyújtottak be a Magyar Falu Programban.

– A tornaszoba mellett játszóudvarral is gyarapodott az óvoda, továbbá az iskola tornaterme is megújult, a Máltai Szeretetszolgálat pedig egy rekortánpálya építésével járult hozzá a településen élő fiatalok mozgásfejlesztéséhez. A választókerületben már hét tornaszobát építettek, vagy építenek jelenleg is, és a fejlesztéseknek köszönhetően majdnem minden óvoda rendelkezik ilyen létesítménnyel – hívta fel a figyelmet.

– Nagyon meghatározó, hogy milyen környezetben tölti egy gyermek az óvodás éveket, nem véletlen, hogy felnőttként is bennünk élnek ezek az emlékek – emelte ki Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke. Mint mondta, a Magyar Falu Program rendkívül sikeres a megyében, a települések sok szép eredményt értek el, s ezek értékét tovább emeli, hogy olyan beruházásokat támogat a program, melyeket a lakosság igényeire szabtak.

KM