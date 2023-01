Harka Ákos elmondta: a szervezet honlapján rendezett közönségszavazásra december 31-én délig 5805 voks érkezett, ennek alapján alakult ki a végeredmény.

A hazánkban őshonos, a Duna vízrendszerében élő, aprócska, mindössze 8-10 centiméterre növő lápi póc 50 százalékos eredményével jelentős különbségű győzelmet aratott - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a három jelölt közül a nagyobb folyóink gyorsabb szakaszain megtalálható selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) a voksok 12 százalékával lett a harmadik, míg a képzeletbeli ezüstérmet 38 százalékos támogatottságával a lassú folyószakaszokat és állóvizeket kedvelő csapósügér (Perca fluviatilis) érdemelte ki.

Az idei év halát jellemezve a társaság elnöke kifejtette: a magyar Vörös könyvben is szereplő, fokozottan védett lápi póc, amelynek eszmei értéke 250 ezer forint példányonként, a Kárpát-medencén kívül csak a Duna alsó szakasza mentén és a Dnyeszter torkolatvidékén él. Jellegzetessége a sötéten foltozott barna szín, az oldalán húzódó rézvörös csík, a hosszú hátúszó és a lekerekített farokúszó. Táplálékát többnyire kisebb gerinctelen állatok, férgek, rákok, puhatestűek alkotják, de apróbb halakat is bekebelez.

Amint neve is elárulja, növényekkel benőtt, álló vagy lassan áramló vizek jelentenek igazi otthont számára. A faj egykor tömegesen élt hazánkban, ám a lápok és mocsarak lecsapolását követően visszaszorult azok maradékaiba, a tőzegfejtők gödreibe, valamint csatornákba - mutatott rá Harka Ákos megjegyezve: mivel mára nagyon megritkult, fennmaradásáról egy fajvédelmi program keretében Magyarországon mesterséges szaporítással és a szaporulat kitelepítésével gondoskodnak a szakemberek.

