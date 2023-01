A programsorozat nyitányaként január 18-án kiállítás nyílt a 7., 8., 9. és 10. osztályos diákok munkáiból. A rajzórákon a tanulóknak a Himnusz egy-egy versszakát kellett illusztrálniuk. A színvonalas munkák egy része fennkölt, másik része egyszerűségében, egyértelműségében patetikus, megrendítő, és vannak olyanok is, amelyek modernségükkel késztetnek gondolkodásra, de minden egyes alkotás emeli az évforduló fényét.

Az ünnepségsorozat iskolai megemlékezéssel folytatódott január 20-án. A műsor vendége volt vitéz Pocsai Vince, a Magyar Kultúra Lovagja, a Délvidéki 56-os Vitézi Rend elnöke, törzskapitánya, a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagja. Élményekkel teli, rendhagyó órákat tartott a diákoknak kultúráról, magyarságról, nemzetről. Az esemény befejezéseként Torda István Tamásné igazgató, Türk Anna Sára és Petromán Zsolt diákönkormányzati elnökök megkoszorúzták az iskola udvarán lévő Kölcsey-szobrot. Az iskola a szatmárcsekei ünnepségen is képviseltette magát. A református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten a Kölcsey Társaság meghívására vett részt Torda István Tamásné igazgató és két tanuló, Csernyik Balázs, valamint Nagy Barbara. Kölcsey Ferenc síremlékénél az intézmény igazgatója helyezett el koszorút, s jelen volt dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna, a magyar–művészetek munkaközösség vezetője, a Kölcsey Társaság elnökhelyettese is.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus a XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretében tavaly nyáron jótékonysági hangversenyt rendezett, amelynek bevételét a polgármester, dr. Kovács Ferenc javaslatára a megyeszékhelyen tanuló, tehetséges diákok számára ajánlották fel. Két kölcseys diák részesült az ösztöndíjban: Nánási Anna és Szikszay Ákos. A diákok a Kodály-iskolában rendezett ünnepi hangversenyen dr. Kovács Ferenctől vehették át az elismerést családjuk, Torda István Tamásné Nagy Ildikó igazgató, dr. Czakóné Olesnyovics Veronika igazgató-helyettes és Kerekes Attila pedagógus jelenlétében – tájékoztatta lapunkat a gimnázium igazgatója.

Borítókép: Dr. Kovács Ferenc, Nánási Anna, Szikszay Ákos és Torda István Tamásné | Fotó: Iskola