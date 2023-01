Ha valakinek az ínyére van a munka, az dr. Juhász Antal. Mi a foglalkozása? A fogas kérdésre egyértelmű a válasz, hiszen a debreceni egyetemen szakirányú végzettséget szerzett, később pedig konzerváló fogászatból és fogpótlástanból is vizsgát tett.

November 6-án lépett be halkan az ötvenesek klubjába a nyíregyházi születésű fogorvos, aki 6 éves koráig Mátészalkán cseperedett, azóta viszont a megyeszékhelyen él. Édesapja 93 esztendős, és jó egészségnek örvend, a napját pedig a Kelet-Magyarország átböngészésével kezdi.

– A mai Zelk-iskola elődjébe, a 19-esbe jártam általánosba (ott volt pedagógus édesanyám), utána a Zrínyiben érettségiztem. Még nyolcadikos voltam, amikor elkezdtem tekézni. Utánpótlásként országos tizedik helyezett voltam, aztán lehetőségem adódott az NB I-ben is szerepelni. Amikor a legendás Csányi Béla játszott a nyíregyházi tekecsarnokban, testközelből élvezhettem a játékát. Akkoriban minden élvonalbeli együttesben egy 23 éven alulinak is játszania kellett. Amikor Fehér László eligazolt a Fradihoz, megnyílt előttem a kapu. Óriási élmény volt a legjobbak között gurítani. Érdemes volt még debreceni egyetemistaként is hazajárni versenyezni. Olyan sportágat választottam, amit a tanulás mellett is tudtam űzni, ráadásul ez csapatjáték, ahol egymásért feszültünk meg. Amikor lediplomáztam, utána dokinak becéztek a társak. Jó visszagondolni arra az időszakra, hogy együtt tekézhettem Szlovenszki Tiborral, Spisák Lászlóval, Hegyes Tiborral, Tálas Miklóssal, Koleszár Józseffel, Tilki Jánossal, Finta Zoltánnal – hogy csak néhány nevet említsek... Ma is sok kupát, serleget, érmet őrzök abból az időszakból. Sokszor összejárunk, jó szívvel nosztalgiázunk.

Dr. Juhász Antal a debreceni egyetem elvégzése után Ököritófülpösön kapott először állást.

– Akkoriban kevés volt a szabad hely. Két év kellett a magánpraxishoz. Az állami rendszerben Ököritófülpösön üresedett meg egy állás. Nekem adatott meg a megtiszteltetés, hogy az új rendelő első fogorvosa lehettem. Egy év után váltottam, Tokajban és Rakamazon lettem fogorvos. Utána megvettem Nyíregyházán az Ószőlő utca 112. alatti rendelőt, ahol 2000 óta magánfogorvosként tevékenykedek. Emellett 2006-tól Tiszanagyfaluban és Tiszaeszláron látom el a körzeti teendőket. Három esztendeje a tiszalöki büntetésvégrehajtó intézetben a személyzetet és a fogvatartottakat is ellátom. Igyekszem harmonikusan beosztani az időmet. Időközben elsajátítottam az új technikákat, és persze, közben meg kell újítani a diplomát.

– Tizenkilenc esztendeje nősültem, feleségem, Tünde az Eötvös-iskola pedagógusa. Gyermekeink, Bence és Míra a szemünk fényei. Amióta Nyíregyházán élek, jár nekünk a Kelet-Magyarország, az újságból tájékozódok a város, a megye, az ország és a világ aktualitásaiból. Túl az ötvenen is buzog bennem a munkakedv, az a sikerélményem, ha a leromlott fogazatú egyénnek újjávarázsolom a szájüregét.



Ladányi Tóth Lajos



Borítókép: Dr. Juhász Antal | Fotó: Pusztai Sándor