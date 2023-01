Kapcsolatainkon keresztül Svájcból, Németországból, Ausztriából érkeznek hozzánk a felajánlások, főként magánszemélyektől. Az ünnepek előtt 1700 csomaggal sikerült szebbé tennünk hátrányos helyzetben élők a karácsonyát, s természetesen jutott az adományokból Ukrajnába is. Amit kapacitás vagy idő híján nem tudtunk szétosztani az ünnepek előtt, azokat a csomagokat visszük el most több helyre. A napokban a romániai székelyhídi szegregátumban jártunk, ahol nagyon sajnálatos körülmények között, bádogházakban laknak családok, szomorú sorsokat láttunk ott. Bár a rászorultság relatív fogalom, de bármerre megfordulunk, azt látjuk, egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe, és egyre többen el is fogadják a humanitárius gondoskodást – mondta el lapunknak Mester János, az alapítvány egyik tagja.

A legnehezebb hónap

Januárban általában mínuszról indul a családi kassza, az ünnepi kiköltekezés miatt sokaknál ez a legnehezebb hónap, már csak azért is, mert a különböző támogatásokat is megkapják a családok decemberben. A segítő szervezetek az ünnepek után is figyelemmel kísérik őket, és próbálnak segíteni rajtuk. – Több mint 50 gyerek él a Nyíregyházán működő családok átmeneti otthonában, valamint a nyírszőlősi gyermekek átmenti otthonában összesen, köztük a legfiatalabb egy kéthetes kisbaba. Pontos számot nem lehet meghatározni, mert az év folyamán folyamatosan érkeznek hozzánk és állnak is saját lábra családok, úgy száz körüli azoknak a gyerekeknek a száma, akik átmenetileg az intézményeinkben találnak otthonra. Különböző szegmensekből érkeznek támogatónk, a civilektől a karitatív csoportokon át egészen a cégekig, gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki velük, karácsonykor személyre szóló ajándékokat nyújthattunk át a gyerekeknek és szüleiknek. Nagyon boldogok voltak, hiszen sokuknak az ajándékozás ismeretlen fogalom. „Raktárunkból” mindig van mit adni, ha szükséges, s reméljük ez így is marad – tette hozzá dr. Nagy Erzsébet intézményvezető, és a rászorulók nevében is megköszönte a Határtalan Segítség Alapítvány ajándékait.

