2003. január 30., csütörtök

Magára robbantotta saját kocsmáját Balkányban

Öngyilkos akart lenni az a Balkány-Perkedpusztai kocsmáros, aki kedden késő este magára robbantotta a szórakozóhelyet. A középkorú férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója szerint a 38 éves balkányi férfi kedden délután, miután bezárta kocsmáját, a helyiségben lévő négy gázpalackból kettőt megnyitott, és a kiáramló gázt öngyilkossági szándékkal meggyújtotta. A robbanástól és a tűztől az italbolt szinte teljesen megsemmisült, a kár megközelíti az ötmillió forintot. Az okozót életveszélyes állapotban szállították kórházba, más nem sérült meg, a környező lakóházak sem rongálódtak meg. A vizsgálatot a Nyírbátori Rendőrkapitányság szakértők bevonásával folytatja. Az öngyilkosjelölt ellen közveszélyokozás bűntettének alapos gyanújával indult eljárás.

A helyszínen az eset előzményeiről a következőket tudtuk meg: a kocsmáros a helyiségből az első robbanás előtt mindenkit kizavart, és megmondta azt is, hogy szándéka az épület felrobbantása. Ezt követően a kitessékelt vendégek félrehúzódtak biztonságos távolságba, és azonnal értesítették a rendőröket. Ők érkeztek elsőként, és még látták, amint a robbanások sorozata a földdel teszi egyenlővé az épületet. A lángoló fáklyaként égő 38 éves embert egy helybeli férfi próbálta a hóban hempergetve oltani.

A balkányi önkéntes tűzoltók érkeztek elsőként a romokhoz, majd bekapcsolódtak a mentésbe a nyírbátori tűzoltók is. Sokáig kellett vízzel hűteni a területet, mert információk voltak arról, hogy bent négy gázpalack volt, de a helyszínen lévők szerint csak három robbanás történt. Tartani lehetett attól, hogy a negyedik palack megrongálódva felrobban és a mentésben segédkezők közül is megsérül valaki. Végül sikerült megtalálni az utolsó palackot is, amely szivárgott, de nem robbant fel.