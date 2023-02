Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyével folytatódik a sor, márciustól elindul az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer. A szervező szerepet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) veszi át. Mint azt Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, az új rendszer legfontosabb célja, hogy a beteg az állapotának megfelelő ellátást minél gyorsabban megkapja, hozzáférjen az ügyeleti ellátáshoz.

Az új alapellátási ügyeletet új telefonszámon kell majd hívni: a 1830-as számon. A központban a hívásokat rögzített vonalon kezelik, a beteg- és minőségbiztosítási szempontoknak megfelelően visszakövethető lesz, a betegút meghatározása az úgynevezett betegosztályozási (triázs) irányelveket fogja követni. Ez azt jelenti, ha a hívó állapota súlyos, akkor ügyeleti kocsit, vagy mentőt küldenek hozzá, de a mentésirányítók kapcsolhatják az ügyeletes orvost, kiküldhetnek ügyeleti ellátóegységet a beteg lakására vagy megkérhetik a beteget, hogy fáradjon be a 13 járásközpontban található, a lakhelyéhez közel eső ügyeleti ellátóhelyre – mondta el Győrfi Pál.

– Két telefonszámot kell megjegyezni, ha nagy a baj, akkor a 112-es számot kell hívni és a mentő fog menni egy balesethez, egy életveszélyes állapotban lévő beteghez. Március 1-én, szerdán 16 órakor az alapellátási ügyeleti szám „élesedik” – hívta fel a lakosság figyelmét Győrfi Pál, és rögtön az elején kiemelte, a mentőszolgálat hivatalos honlapján, a www.mentok.hu oldalon már elérhető, mely járási központokban, pontosan hol vehető igénybe a háziorvosi ügyeleti ellátás, valamint ugyanezen a felületen minden információ megtalálható a gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatosan is.

Nézzük a főbb időpontokat!

– Mi a teendő, ha valakinek sürgős orvosi segítségre van szüksége? Az új ügyeleti ellátásban két fő idősávot határoztunk meg, hétköznapokon 16– 22 óra között a beteg szükség esetén bemehet a háziorvosi ügyeletre, ahol orvos látja el, hétvégén és ünnepnapokon ugyanitt 8 – 14 óráig tart az ügyeleti idő.



Este 22 óra után és hétvégén, illetve ünnepnapokon 14 óra után a mentőszolgálat veszi át a szerepet, a 1830-at kell hívni, ha baj van – hangsúlyozta ismét Győrfi Pál. Hozzáfűzte, hajlamosak az emberek alábecsülni a problémájukat és sok esetben elindulnak az ügyeletre autóval, kerékpárral, mit sem gondolva arra, hogy panaszaik alapján kikérjék a szakember tanácsát. Az új rendszerben a diszpécserszolgálat már a bejövő híváskor segít eldönteni, mekkora a baj és milyen szintű ellátást igényel a beteg állapota. Az általános tapasztalatok szerint este tíz óráig olyan problémákkal keresik fel az ügyeletet, ami háziorvosi hatáskörbe tartozik, éppen ezért eddig az időpontig határozták meg az orvosi ügyeleti időt hétköznapokon. Azonban néhány fontos dolgot nem árt tisztázni, hiszen a háziorvosok részéről felmerültek lényeges és jogos kérdések. Például, nem fogja-e az rendszer az alapellátási ügyeletbe beterelni a betegeket? - Mi folyamatosan minden lehetséges fórumon hangsúlyozzuk, hogy az ügyelet az akut eseteknek szól, tehát amikor hirtelen jelentkezik egy probléma és a családorvos már nem elérhető, akkor kell hívni a 1830-as számot vagy felkeresni a járásközponti ügyeletet. Ha megnézzük a családorvosok rendelési idejét, látható, hogy a délutáni alapellátási ügyeleti sávban még nagyon sokan elérik a saját háziorvosukat is, így evidens, hogy először őket kell felhívni probléma esetén. Ez marad a fő szabály továbbra is, az ügyelet a hirtelen fellép, akut állapotok ellátására szolgál – emelt ki egy fontos témát Győrfi Pál.

Kompetenciahatárok

– A másik gyakori kérdés, hogyan fog egy háziorvos ellátni egy olyan beteget, akinek súlyos az állapota, de nem a mentőt hívja, hanem bemegy a járási szintű ügyeletre? Ezeket az eseteket nem igazán tartják a háziorvosok a saját kompetenciájukba tartozónak, a nagy, életmentő beavatkozások nem képezik a napi rutinjuk részét. Megnyugtatásul a Hajdú-Bihar vármegyei tapasztalatokat osztanám meg velük, hiszen az elmúlt két hétben súlyos, életveszélyes állapotú esetekkel egyáltalán nem találkoztak az orvosok a járási szintű rendelőkben. Ha találkoznának életmentő beavatkozásokat igénylő esetekkel, addig kellene kitartaniuk, amíg kiérnek a mentők és onnan átveszik a bajtársak az ellátást. El kell mondanom, hogy Hajdú- Biharban az új rendszer februári bevezetése óta napi szinten 4-5 beteg fordult meg a járási szintű alapellátási ügyeleti egységeken, betegforgalom-növekedést nem tapasztaltunk – jegyezte meg a szóvivő, kommunikációs vezető. Megkérdeztük azt is, kik vonhatók be az új ügyeleti rendszerbe, mennyi háziorvossal kötöttek már szerződést? -Pontos választ nem tudott adni a szóvivő, mint mondta: a háziorvosok valamennyi kérdésére válaszolnak, a megalapozatlan félelmeket eloszlatják. Bíznak az orvosok betegközpontú ítélőképességében és elkötelezettségében, a szerződéskötések jelenleg is tartanak.

Győrfi Pál beszélt a gyermekek ügyeleti ellátásáról is, amely március elsejétől a nyíregyházi kórházban 16 – 22 óra között működik, hétvégén és ünnepnapokon 8– 22 óráig ugyanitt lesz elérhető.



– Fontos megjegyezni, hogy a teljes ügyeleti időszakban hívható a 1830-as szám, amelyen telefonos tanácsot is adnak a munkatársaink, ügyeleti kocsit küldenek a betegekhez, ha szükséges, életveszély esetén azonnal mentő megy. Meg szokták kérdezni, hogy ezt az egész nagy rendszert elbírja-e a mentőszolgálat. Az ügyeleti rendszer a mentéstől különállóan működik, döntően azok fognak benne dolgozni, akik eddig is tették, de az OMSZ dolgozói is vállalhatnak benne többletfeladatot. Úgy gondolom, hogy a mentőszolgálat a koronavírus -járvány alatt is bizonyított, s mint a magyarországi sürgősségi ellátás állami, egységes és legnagyobb szervezete, országosan alkalmas lesz arra, hogy ellássa a mentés mellett a sürgősségi alapellátási ügyeleti rendszer szervezését, irányítását és szakmai kontrollját a betegek érdekében – zárta gondolatait Győrfi Pál.

Alapellátási ügyeleti helyszínek és idősávok Baktalórántháza Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Baktalórántháza, Jókai u. 3. Csenger Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Csenger, Ady E. u. 16. Fehérgyarmat Hétköznap: 16-08 Munkaszüneti napon: 08-08 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. Kemecse Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Kemecse, Szent I. u. 52. Ibrány Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Ibrány, Nagyhalászi u. 1. Kisvárda Hétköznap: 16-08 Munkaszüneti napon: 08-08 Kisvárda, Árpád u. 26. Záhony Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Záhony, Baross G. u. 12/B. Mátészalka Hétköznap: 16-08 Munkaszüneti napon: 08-08 Mátészalka, Kórház u. 2-4. Nyírbátor Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/A. Nagykálló Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Nagykálló, Szabadság tér 13. Tiszavasvári Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-14 Tiszavasvári, Kossuth u. 8. Vásárosnamény Hétköznap: 16-08 Munkaszüneti napon: 08-08 Vásárosnamény, Erkel u. 1. Nyíregyháza felnőtt Hétköznap: 16-08 Munkaszüneti napon: 08-08 Nyíregyháza Szent I. u. 68. Nyíregyháza gyermek Hétköznap: 16-22 Munkaszüneti napon: 08-22 Nyíregyháza Szent I. u. 68.



A képek az Országos Mentőszolgálat nyíregyházi mentőállomásán készültek, ahol a mentésirányítók fogadják a hívásokat Fotók: Szarka Lajos