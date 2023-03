Az álláskereséssel sincs ez máshogy, hiszen sok kudarctól menthetjük meg magunkat, ha tudatosan építjük a karrierünket. Tisztában kell lenni az erősségeinkkel és a gyenge pontjainkkal is, hogy reális célokat tudjunk kitűzni. Egy állásinterjún is sokkal pozitívabb képet alkothatnak rólunk, ha megfelelő magabiztossággal ülünk le a munkáltatóval szembe.

Szilágyi-Bécsi Tímeát, az Int-Solution Kft. ügyvezető igazgatóját arról kérdeztük, milyen szerepe van az önismeretnek az álláskeresésben, és hogy fejleszthető-e?

– Ahhoz, hogy megfelelő minőségű életet élhessünk, nélkülözhetetlen az önismeret. A minőségi szó alatt nem elsősorban az anyagi dolgokat értem, hanem azt, hogy képesek vagyunk boldog életet élni, magas minőségűek és építőek a kapcsolataink, és hogy elégedettek vagyunk – fejtette ki.

– Innen megközelítve pedig látható, hogy az álláskeresés szempontjából is kulcskérdés az önismeret. Itt gyorsan megjegyezném, hogy ismerni önmagam és érteni a belső mentális és érzelmi folyamataimat nem egy és ugyanaz. Tudhatom magamról például azt, hogy mi az, ami egy helyzetben bosszant, és a reakcióimnak is tudatában lehetek (tehát ismerem magam), azonban teljesen más nézőpont, amikor értem is, hogy miért bosszant, és miért indul el az a bizonyos válaszreakció. Az első esetben gyakran hallhatjuk: ilyen vagyok, ez van. A második esetben pedig az „ilyen vagyok” kijelentés után következik, hogy ki milyen irányba szeretne változni. Fejlődni akkor tudunk, ha nemcsak ismerjük, de értjük is a belső folyamatainkat.

Értékek és értékrend

Arra a kérdésre, hogy mennyire van hatással az önismeret a munkakeresésre, az ügyvezető igazgató elmondta, hogy ideális esetben nagymértékben befolyásolja.

– Ha tisztában vagyok a tudásommal, a képességeimmel, vannak céljaim, tudom, hogy milyen irányba szeretnék fejlődni, ez hatással van a munkahely és feladatkör kiválasztására is. Ami még fontos szempont, azonban sajnos ritkán szoktak az álláskeresők ezen gondolkodni, hogy melyek azok a belső vezérlő értékeik, amelyek mentén az életüket élik, és amelyeknek a figyelembevételével meghozzák a döntéseiket. A munkahely kiválasztásakor ez is fontos: egyezik-e az én értékrendem azzal, ami mentén a cég működik, ahova menni szeretnék, vagy ahol jelenleg is dolgozom.

Segítenek a kérdések

Vajon lehet-e fejleszteni az önismeretet? Erre a szakértő egyértelműen azt a választ adta, hogy aki elég bátor és meg van benne az elhatározás, hogy fejlődni szeretne, akkor igen, fejleszthető az önismeret. Hozzátette, hogy az egyik legjobb módszer az önreflexió gyakorlása, ami igen nagy önfegyelmet és őszinteséget igényel önmagunkkal szemben. Segítség lehet, ha szakember támogatását is igénybe vesszük, vagy elmegyünk egy önismereti programra. Azonban érdemes utánajárni, hogy kivel kezdünk el együtt dolgozni. Az önreflexió során időt kell szánni arra, hogy végiggondoljunk bizonyos kérdéseket helyzetekkel, szituációkkal, kapcsolatainkkal összefüggésben. Ezek a kérdések négy szempont szerint csoportosíthatóak: érzések, gondolatok, viselkedés, beszéd. Hogyan nyilvánultam meg az adott helyzetben, vagy az adott személlyel kapcsolatosan? Mit mondtam, hogyan viselkedtem, mit tettem, mit nem tettem? Milyen gondolataim voltak? És mindezek mögött milyen érzések húzódtak meg? Hol éreztem ezt az érzést, és milyen volt az intenzitása? A viselkedésbeli és szóbeli megnyilvánulásom segített abban, hogy jól oldódjon meg a helyzet, és jól éreztem magam ezzel kapcsolatosan? A gondolataim pozitív vagy negatív előjelűek voltak? Segítettek engem, vagy sem? Az érzés milyen előjelű volt? Segített engem, vagy sem? Ezeken a kérdéseken túl pedig még egyéb nézőpontok is előtérbe kerülhetnek. Hiszen ez a belső folyamatot vizsgálja, de a folyamatok eredetét még nem. Azt is érdemes megnézni tehát, hogy honnan hozom ezt a viselkedésmintát abban a helyzetben?

Szilágyi-Bécsi Tímea szerint mindenkinek érdemes önismereti tréningeken részt vennie.

– Azt érdemes megnézni, hogy mi a jelenlegi célom, és ennek függvényében érdemes választani. A tréningek egy jó része a belátható felszínt vizsgálja, azonban vannak olyanok, amik nagyon mélyre tudnak levinni a belső világunkba. Az önismeret egy hosszú utazás, ami kitartást igényel, és merészséget, hogy felfedezzük, kik is vagyunk valójában.

LN