Harmincöt év dióhéjban

Czomba Csaba, a VOSZ vármegyei szervezetének elnöke az elmúlt 35 évet foglalta össze. Beszélt Demján Sándor elévülhetetlen érdemeiről: a vezetése alatt a VOSZ meghatározó érdekvédelmi szervezetté és megkerülhetetlen gazdasági szereplővé vált. A nevéhez fűződik a Széchenyi Kártya 2002-es bevezetése, a Prima Primissima 2003-as elindítása, majd a Megyei Prima díjak 2005-ös beindítása is – mondta Czomba Csaba, aki előre is tekintett és bejelentette: várhatóan májustól Nyíregyházán is megnyitja kapuját egy VOSZ-iroda, ahol érdemi segítséget kaphatnak a régió vállalkozói.

A VOSZ elnöke, Eppel János kiemelte: a szervezet, a tavaly elfogadott ötéves stratégiájának köszönhetően növekedési pályára állt, így a meglévő értékeit: a szakértelmet, a tudást és a vállalkozói szektor ismeretét igyekszik még inkább a munkaadók érdekében kamatoztatni. Elmondta, az elkövetkező években az együttműködésre, az aktivitás erősítésére és a közösségépítésre fektetik a hangsúlyt. Hangsúlyozta, a vármegyei kamarákkal nem akarnak versenyezni: egymás mellett, közösen szeretnének dolgozni a magyar gazdaság megerősítéséért. – Szeretnénk a legerősebb, legvonzóbb, legaktívabb és szakmailag is leghitelesebb érdekképviselet lenni – fogalmazott az elnök, aki szerint az aktivitáson kell erősíteni a közeljövőben. Kifejtette: a VOSZ szakmai tanácsadással, a kedvező kamatozású Széchenyi Kártya hitelek népszerűsítésével, érdekképviseleti tevékenységgel, képzéssel és más magas szintű szolgáltatásokkal segíti a vállalkozókat.

Új arculat

A VOSZ új arculatáról a szervezet kommunikációs tevékenységét koordináló Sky Marketing Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Széles Anikó beszélt. – A jubileum apropóján a kommunikációját is új alapokra helyezi a szövetség, ennek fókuszában is a nagyobb aktivitás áll. A klasszikus médiafelületek mellett az online és social felületeken is szeretnénk erősíteni a jelenlétünket, ezt egészítik ki az olyan rendezvények, mint a hazai cégeket bemutató TOPVOSZ kihelyezett elnökségi ülések, a jövő vállalkozóit megszólító VOSZFESZT vállalkozói szabadegyetem, valamint a kulturális VOSZPáholy sorozat – sorolta Széles Anikó.

És hogy miért is érdemes VOSZ-tagnak lenni? Erre a kérdésre Perlusz László főtitkár igyekezett válaszokat adni. Azt mondta, egy VOSZ-tag előtt kitárul az üzleti világ, a helyi kapcsolatrendszerének kiszélesedése mellett bekerül egy országos vérkeringésbe, ahol megismerkedhet a „szakma krémjével”.

TG