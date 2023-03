A vármegyei önkormányzat és a vármegyei kormányhivatal közösen valósítja meg azt a komplex foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programot, melynek célja a foglalkoztatás növelése, a munkanélküliség és a munkaerőhiány csökkentése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása, a vállalkozások versenyképességének erősítése, valamint a területi egyenlőségek mérséklése – hangzott el azon a hétfői befektetésösztönzési fórumon, melyet a vármegyei önkormányzat szervezett Mátészalkán, a szemüveglencséket és -kereteket gyártó Szatmár Optikai Kft. üzemében.

Erősségek és jó gyakorlatok

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében beszélt a befektetésösztönzési fórumok (a legutóbbit Fényeslitkén, az EWG-terminál telephelyén tartotta meg a vármegyei önkormányzat, a szerk.) céljáról. Kiemelte, ezeken a rendezvényeken a régió cégvezetői betekintést kaphatnak a vármegyei decentrumok befektetési környezetébe, folyamataiba, a vármegyei foglalkoztatási paktumok működésébe, a paktumszervezeti tagok életébe.

– A helyi erősségek beazonosítása és a jó gyakorlatok megismertetése új lehetőségeket nyithat a kisvárosok előtt, gondolok itt a befektetésösztönzési tevékenység dinamizálására, a fejlesztési irányvonalak pontosítására, de ezek a találkozások arra is kiválóak, hogy a formális és informális kapcsolataikat tovább erősítsék a régió vállalkozói, cégvezetői – fogalmazott Seszták Oszkár. A közgyűlés elnöke hozzátette, a következő hét évben, a vármegyei paktumprogramban összesen 9,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre a különféle fejlesztések megvalósításához.

– Manapság nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelenti a legfőbb munkaerő-piaci problémát, hiány van a képzett és motivált munkaerőből – mondta Seszták Oszkár, aki szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a munkahelyi képzések. Az elnök visszautalt egy korábbi miniszterelnöki nyilatkozatra, miszerint a magyar kormány az elkövetkező években kiemelt figyelmet fordít majd a Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen „gazdasági tengelyre”.

A befektetésösztönzési fórumon részt vett dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere is.

– Nem csak arra vagyunk büszkék, hogy mi vagyunk a fény városa és Hollywood bölcsője, hanem a mátészalkai gazdaság motorját jelentő cégekre, vállalkozásokra is. Én itt nem csak a multinacionális nagyvállalatokra gondolok, hanem a városunkban működő kis- és középvállalkozásra is, hiszen az iparűzési adónk 60 százalékát ők adják. Alapvető gazdasági stratégiánk, hogy segély helyett munkát adjunk, ennek egyik lépcsőfoka a közfoglalkoztatás, ami azonban csak egy „ugródeszka” a versenyszféra felé – közölte dr. Hanusi Péter, aki büszke arra is, hogy a 2022-ben 1 milliárd 750 millió forint iparűzési adót sikerült beszedniük, ami félmilliárd forinttal haladta meg az előzetesen betervezett összeget.

– Aki akar, az tud dolgozni Mátészalkán – emelte ki a polgármester, aki szerint a jövőben nem feltétlenül csak foglalkoztatási támogatásban érdemes gondolkodni, hanem munkába járási támogatásban is, hiszen náluk nem ritka, hogy valaki 100-120 kilométert ingázik munkahelye és a lakhelye közt.

– Azt szeretnénk elérni, hogy a fiataljaink helyben maradjanak, nem menjenek el az ország másik végére, rosszabb esetben külföldre, hanem Mátészalkán tervezzék a jövőjüket. Ehhez a prosperáló helyi vállalkozásoknak is köszönhetően minden feltétel adott – emelte ki dr. Hanusi Péter.

Hasznos a tagság

A házigazda nevében Mérész Attila, a Szatmár Optikai Kft. ügyvezetője köszöntötte a vendégeket. Elmondta, közel hét éve tagjai a vármegyei paktumszervezetnek, és azóta rengeteg információval, számadattal, megoldási javaslattal gazdagodtak a tagságnak köszönhetően.

– Igen, mi is tapasztaljuk a munkaerő-hiányt, amire igyekszünk saját válaszokat adni. Ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk nap mint nap, mint a régió más nagyvállalatai – mondta Mérész Attila.

A mátészalkai fórum második felében Kupi Ildikó, a Szatmár Optikai Kft. HR vezetője mutatta be a cég foglalkoztatási helyzetét, majd Jécsák Tibor, a vármegyei önkormányzat befektetésösztönzési koordinátora beszélt az alternatív befektetésösztönzési lehetőségekről, zárásképp pedig dr. Felföldi Botond önkormányzati főtanácsadó ismertette Mátészalka jövőbeni városfejlesztési irányait.

A hétfői befektetésösztönzési fórum egy gyárlátogatással zárult.



TG