Nagy Géza ápolási igazgató vázolt fel néhány számot és adatot.

– Kórházunknak összesen 3200 szakdolgozója van, 1800-an ezen a telephelyen dolgoznak. Hogy miért fontos lépés a nővérszálló-építés, a válasz egyértelmű. Ebből a szakdolgozói létszámból éves szinten 200-300 fős a fluktuáció, a hiányzó munkaerőt a megyeszékhelyről nem lehet pótolni, a vidéki szakemberek elhelyezésére kellett megoldást találni – jegyezte meg az ápolási igazgató, aki elismerte, nagyon sokat fejlődött az intézmény, az eszközállománya is sokat javult, de a színvonalas betegellátáshoz kell a szakértelem is, utalt arra az ápolási igazgató, hogy a lehetőségekhez képest mindent meg kell tenni azért, hogy az orvosok és az ápolók ezt a kórházat válasszák.

Mielőtt a kivitelező cég, a Swietelsky Magyarország Kft. munkatársai az épület legmagasabb pontjára felemelték volna a koszorút, a vármegyei közgyűlés elnöke és a város polgármestere is mondott néhány szót, megköszönve a kivitelező munkáját.

– Modern arculatot kapott, kívül-belül megújult a kórház, az elmúlt években az egyik legnagyobb és leglátványosabb beruházás az intézménynek a Tömbkórház projekt volt, amelyet apróbb fejlesztések követtek. Ha körbe nézünk, látjuk, sorra újultak meg az épületek, már csak az igazgatási egységek vannak hátra – mondta a vármegyei közgyűlés elnöke, és megjegyezte, a betegek komfortérzetéhez hozzátartozik, milyen a felszereltsége egy kórháznak, milyen képet mutat magáról kifelé. Elismerően szólt a kórház orvosainak, szakdolgozóinak szakmai tudásáról, munkájáról. Ez utóbbihoz csatlakozott dr. Kovács Ferenc polgármester is, aki a kórházat egy ” kis város a városban”-nak nevezte, a nővérszállót pedig hiánypótló beruházásnak.

– A dolgozók megbecsüléséhez hozzájárul a lakhatásuk biztosítása is, a kényelmük kiszolgálása, én legalábbis így gondolom. A fejlesztés nagyon jól illeszkedik ahhoz a programsorozathoz, amit 10-12 évvel ezelőtt elkezdtünk közösen, azért mondhatom így, mert a város számára a kórház fontos partner. Ezt bizonyítja az is, hogy az önkormányzat óvodát épített ide, elkészült egy parkolóház is, a következő láncszem a nővérszálló.

– A háromemeletes szálló egyes szintjeinek alapterülete 700 négyzetméter, 59 szobát alakítanak ki benne, melyben két-két dolgozó elhelyezésére lesz lehetőség, mindegyikhez külön zuhanyzó, WC, valamint egy teakonyha tartozik, azaz 25 négyzetméteres kis minigarzonok nyújtanak kényelmes elhelyezést az ide beköltözőknek. Külön szálláslehetőséget jelent azoknak is, akik időszakosan dolgoznak az intézményben vagy többnapos továbbképzésre érkeznek a kórházba.

– A jelenlegi 76 fős nővérszállónk már nem tud minden igényt kielégíteni, érezzük szükségét az új megépítésének, ugyanis ezt a kórházi telephelyet érinti leginkább az ápolóhiány, szeretnénk, ha a vármegye távolabbi részeiről is érkezne munkaerő hozzánk – erősített meg egy fontos prioritást dr. Szűcs Attila főigazgató. KM