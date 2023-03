Hova költözik a nyíregyházi elit? Mennyiért vehetünk most lakást, házat Nyíregyházán? Legutóbb sokan olvasták hírportálunkon azt a penzcentrum.hu által összeállított listát, melyből kiderül, melyik az a 20 utca a vármegyeszékhelyen, ahol a legmagasabb áron kelnek el az ingatlanok.

Megkérdeztük a helyi értékesítőket mit gondolnak erről. Nem voltak meglepve, amikor a belvárosi utcák nevét meghallották, ugyanis a városközpontban mindig drágábban a lakások, mint a külterületeken. Az eladások alapján összeállított statisztika élén a Csillag, a Gerlóczy Gábor, a Katona utcák állnak, majd a Szilvavölgy sétány, a Hunyadi, a Selyem utca, a Belső körút, a Pacsirta és a Kígyó utca következik a listán. A legutóbbi – Horváth Sára, a Balansz Ingatlanstúdió tulajdonos-vezetője szerint – egy kicsit kilóg a sorból, merthogy a Kígyó utcában nincs sok új építésű lakás, s egy-egy városrészben, ha gombamód megszaporodnak az új ingatlanok, rögtön felkapottá válik.

Mi számít elit övezetnek?

Az értékesítő szerint arra a kérdésre, hogy hová költözik az elit Nyíregyházán, egyértelműen nem lehet választ adni, hiszen először is azt érdemes tisztázni, mit neveznek az ingatlanszakmában „elit övezetnek”, s nem pedig azt, kik tudják kifizetni a borsos négyzetméterárakat.

– Ma már bárki meg tud venni bármilyen lakást, ha pénze van. Köszönhetően az állami támogatásoknak, az elmúlt évek kedvező hitelkonstrukcióinak, a többgyerekes családok költöztek nagy kertes házakba, vagy újították fel vidéken a családi örökséget. Míg korábban orvosok, ügyvédek, jó keresettel bíró cégvezetők engedhették meg maguknak, hogy nagy értékű, mutatós ingatlanokat vásárolnak, mára eltűnt ez a sajátosság. Egyszóval mindössze attól, hogy bizonyos helyeken drágán adják-veszik a lakásokat, nem lesz „elit” a környék, számtalan más szempont is számít. Nyíregyházán mindig is voltak favorit utcák (Korányi, Nád, Ibolya, Síp, Nádor utca), ahol szívesen vásároltak ingatlant lakáscélra és ­befektetésként is – az elhelyezkedés, a ­tömegközlekedés, az óvodák és iskolák közelsége, a lakókörnyezet rendezettsége nagyon sokat nyom a latba. S persze fontos az is, hogy ­barátságosak legyenek a szomszédok, kellemes legyen a környezet. Ha úgy tetszik, ezek alapján felállhat egy rangsor, de önmagában a magas ár nem jelent garan­ciát a felsorolt kritériumokra.

Hívószó a zöldövezet

– Az utóbbi néhány évben a Bujtosi-tó környéke lett felkapott, villámsebességgel költöztek be az új lakásokba a családok, a körúton belüli rész csendes, sok a zöldfelület, s ez önmagában is hívószó az eladásnál. Ha jobban szemügyre veszem az említett listát, akkor a belvároson kívül, Oros, Örökösföld, a Malomkert is megtalálható benne, de például a Hímes hiányzik, holott Nyíregyháza egyik legszebb, legrendezettebb környéke, amit a gyerekes családok is nagyon kedvelnek – jegyezte meg Horváth Sára, aki szerint az említett elemzésben az árak sem teljesen stimmelnek.

– Nagyon furcsa helyzet állt elő, mert az év elején tovább csendesedett a piac, nincs vevő, de az eladók nem alkusznak. Az ingatlanpiaci szakértők szerint is az árcsökkenés nem lesz általános jelenség, mindaddig jellemző marad a túlárazás, míg az otthonteremtési támogatások elérhetőek. Azt látjuk, akik fel szerették volna venni a csokot, a babaváró hitelt, már rég felvették, ezért kevesebb az új érdeklődő. Van egy fiatalabb réteg, a harminchoz közeliek, akik bevállalnák a gyerekeket, de a nagyszülők óva intik őket a megemelkedett kamatoktól, a megdrágult havi törlesztőktől, ezért egyre több fiatal házas költözik a szüleihez, mondván: kivárnak egy kicsit. Mivel az árak felfelé mozdultak el, sokaknál jelent problémát a megnövekedett önrész, nem minden fiatal tudja összerakni a pénzt rá– mondta az értékesítő, s annyival még kiegészítette: 2022-ben 10-15 százalékos forgalmi visszaesést jegyeztek a hálózatok, az idén további húsz-harminc százalékos csökkenés is jöhet a forgalomban.

Nyíregyházán nem ritka, hogy a használt téglalakásokat 600-700 ezer forint/négyzetméter áron kínálták az idén januárban, az ingatlan építési évétől és elhelyezkedésétől függően, a felújított panellakásoknál az 509 ezer forintos négyzetméterár sem meglepő. Szélsőséges a piac.

Horváth Sára felhívta a figyelmet arra is, érdemes ingatlan-tanácsadó segítségét kérniük mind az eladóknak, mind pedig a vevőknek, ugyanis óriási kihívás a piacon a megfelelő eladási ár meghatározása, a másik oldalon pedig az alkut segíthetik a szakemberek.

KO