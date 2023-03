Mátyás királyunk születésének 580. évfordulóján, február 23-án rendezte meg a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület és szakmai együttműködő partnere, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség az idei év első családkutató találkozóját Nyíregyházán az evangélikus egyházközség közösségi termében. Az eseményen a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa, Varga Gergely István genetikus az archeogenetikai kutatás rejtelmeiről tartott közel másfél órás izgalmas előadást. Az érdeklődők megismerhették azokat a vizsgálatokat, amelyek igazolták, hogy Szent László hermája (ereklyetartója) alatt valóban a lovagkirály koponyája található, illetve III. Béla királyunk mellett még egy Árpád-házi személyt sikerült azonosítani.

Megismerni a gyökereket

– Nem volt véletlen az előadás témaválasztása, hiszen egyre többen szeretnék megismerni gyökereiket, szeretnének többet megtudni saját családjuk, illetve nemzetünk származásáról is – mondta el Nagy István, a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület elnöke. – Nagyon fontosnak tartjuk a Magyarságkutató Intézet munkáját, bennünket mint családkutatókat külön izgalommal tölt el, vajon hogyan látják el megbízatásukat. Milyen akadályokkal találkoznak? Milyen eredményeket érnek el? Van-e lehetőség arra, hogy a már – sokunk által – elkészített DNS-teszt-­eredményeinket összevessük az intézetben elvégzett és közzétett archeogenetikai kutatási összegzésekkel?

– Óriási technikai fejlődésnek lehetünk személyesen is részesei, melyről – vélhetően – néhány éve még csak álmodni se mertünk. Bármennyire hihetetlen, de az anyakönyvi kutatásokon túl – akár több ezer évre visszamenőleg – is találhatunk olyan egyezéseket, melyek rokoni kapcsolatokra utalhatnak. Bízunk benne, ennek a mai előadásnak lesz még folytatása, hiszen szeretnénk megvalósítani azt, hogy itt Nyíregyházán, a Nyírség szívében további hasonlóan érdekfeszítő programoknak, akár konferenciáknak személyesen is részesei lehessünk majd – tette hozzá az elnök.

– Akik többet akarnak megtudni a DNS-kutatásokról, azokat várjuk majd egy későbbi időpontban rendezett találkozónkra. További információk az eseménnyel kapcsolatban – többek között – a közösségi oldalunkon vagy az együttműködő partnerünk, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség kommunikációs oldalain lesznek majd közzétéve. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és azokat is, akik személyesen is szeretnének közösségünkhöz csatlakozni – fejezte be a vezető.

Az eseményen Pócsi Zsoltot, Nyíradony helytörténészét és családkutatót a közel két évtizedes helytörténeti értékmentő munkájának elismeréseként, valamint az egyesület iránt tanúsított áldozatos és példaértékű önzetlen segítőkészségéért a közösség tiszteletbeli tagjává fogadta. Ez alkalommal vehette át a családfakutatók díszoklevelét.

