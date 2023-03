A baráti, munkahelyi társaságok és hazai, illetve határon túli települési önkormányzatok mellett több nyíregyházi cég is sütött-főzött, a szervezők pedig – a nyíregyházi önkormányzat mellett a Napkorona Hagyományőrző Egyesület – előzetesen úgy számoltak, hogy legalább húszezer adag étel csillapíthatja a skanzenba látogatók étvágyát.

Mozdonykazánban sült a pecsenye

Az első utunk a Kaplonyi betyárokhoz vezetett – ők kezdetektől részesei a fesztiválnak, és mint Hajdu Leventétől megtudtuk: számukra nem a díjak a legfontosabbak, ők annak örülnek a legjobban, hogy itt lehetnek és hogy a korábbi években megismert vendégeik visszatérnek hozzájuk. Készítettek hurkát, kolbászt, toros és töltött káposztát, és amikor beszélgettünk, éppen a böllérleveshez készültek elő – mint kiderült, ebbe a zöldségeken és a krumplin kívül húsgombócok kerülnek. Arról viszont, hogy mitől lesz különleges a kaplonyi hurka, semmit sem árult el, mert egyrészt titok, másrészt pedig meg kell kóstolni, nem pedig kérdezgetni...



Velük ellentétben a Napkorona udvarház séfjei nem tettek titoktartási fogadalmat, így megtudtuk, hogy csak a toroskáposztájukhoz 90 kiló húst, 220 kiló káposztát, 3 kiló sót és 2 kiló fokhagymát használtak fel, s ehhez jöttek persze a fűszerek. A grillen oldalas, tarja és kolbász is sült, és bár nem kóstoltuk, ha csak fele annyira voltak ízletesek, mint amilyen ínycsiklandóan néztek ki, jó eséllyel indulhattak a nap kedvencei között. Persze, erre a címre sok étel pályázott, az összetevők között a só, bors, majoránna vagy paprika mellett pedig megjelent a szív is – az Egyek vagy ne egyek nevű csapat tagjai például azt mondták, ők a szívüket, lelküket is beleteszik az ételeikbe. A pecsenyehúst és a kolbászt egy mozdonykazánban sütötték, és tanúsíthatjuk, ez remek ötletnek bizonyult.

„Ungarische McDonald’s-menü”

A tiszaeszláriak is visszajáró vendégei a fesztiválnak, aminek minden látogató örül, hiszen vendégszeretetük a párját ritkítja, a húslevesükről nem is beszélve. Kovács Andrástól megtudtuk, a véres hurkát kaporral bolondítják meg, a kolbászt pedig a megszokottól egy kicsit csípősebben készítik, de hogy mindkettő nagyon finom, az is bizonyítja, hogy tavaly négy díjat is hazavihettek. Vajda László polgármester „ungarische McDonald’s-menüre” invitált, és nehéz lett volna ellenállni a finomságnak: ő maga a kovácsmesterség elismert képviselője, és egy olyan alkalmatosságot készített, ami parázson felforrósítva azonnal zsírt csepegtet a szalonnából, ami friss kenyérre kerülve igazolja a régi mondást: ami egyszerű, az nagyszerű. A település vezetője azt mondta, azért szeretik ezt a fesztivált, mert együtt van a gasztronómia, a népzene és a hagyomány – úgy fogalmazott, ezek nélkül nincs jövő. Eszlárról legalább ötvenen érkeztek, hogy megvendégeljék a sátrukba betérőket, és az idén először krumplilángost is készítettek – a portájukon megfordulók legnagyobb örömére.

Főpróbát tartottak

A pátyodiak is szívesen fogadták a vendégeket, s mint Tóth János polgármester mondta, azért jöttek, hogy megmutassák a valódi szatmári ízeket. Sütöttek hurkát, kolbászt, készült toroskáposzta, s mindezt főpróbának is tekinthetjük, napokon belül ugyanis, a hagyományoknak megfelelően megrendezik a pátyodi disznóvágást, ahol a település apraja-nagyját vendégül látják. És semmit sem bíznak a véletlenre, meghívják ugyanis a legjobb böllér címet elnyerő szakembert, hogy minden a lehető legtökéletesebb legyen.

SZA