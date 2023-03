Minden korosztályból érkeztek a mozogni vágyók kedd délután az első Tavaszváró Nőnapi futásra. Az Élet Forrása Egyesület azzal a céllal szervezte meg a jótékonysági rendezvényt, hogy támogassák a nőket, növeljék megbecsülésüket, s hogy felhívják a figyelmet a sport, a mozgás fontosságára.

Nem is lehetne szebb ajándékot kapni és adni nőnapra annál, mint hogy közösen, egymást támogatva, jó hangulatban tegyünk az egészségünkért, és ezáltal a szépségünkért is. A sport nem csupán a test fizikai állapotát támogatja, nagy szerepet játszik a mentális egészség megőrzésében is. Azzal sokan tisztában vannak, hogy a sport hatással van a stressztűrő képességünkre, de oldja a szorongást, javítja a közérzetet is.

Prevenció és tenni akarás

Kiss Hedvig, az egyesület elnöke, a rendezvény háziasszonya a megnyitón elmondta: nagyon fontos, hogy együtt küzdjünk az egészségünkért, majd hozzátette: büszke arra, hogy ilyen sokan eljöttek az első nőnapi futásra. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere örömmel vállalta a rendezvény fővédnökségét, hiszen mint mondta, az önkormányzat számára nagyon fontos, hogy egyre több lehetőséget biztosítson a sportolásra, az egészség megőrzésére. Úgy fogalmazott: a nőknek kulcsfontosságú a szerepük abban, hogy a gyerekeket is erre neveljék.