Ismét megtelt a Burattino Bábszínház nézőtere, mely immár harmadik alkalommal adott otthont a Nyíregyházi Városvédő Egyesület Beszélgessünk régi időkről! című előadássorozatának. Ezúttal Urbán Teréz, a Nyíregyháza utcaneveinek története és utcanévlexikona című könyv (2021) szerzője tartott előadást a város múltjáról mesélő nyíregyházi utcanevekről.

Előadása mottójaként Eperjessy Kálmán történész tanulmányából idézte a következő mondatot:

„Az utcanévrendszer, ha avatatlan kézzel fel nem forgatták, sok vonatkozásban a város rövid történetének is tekinthető”.

Ezt a gondolatot igazolva mutatta be – gazdag vetített képanyaggal illusztrálva – a város még ma is élő, évszázadok óta megőrzött, megvédett vagy visszaszerzett utcaneveiből válogatva, hogy ezek milyen fontos várostörténeti emlékek őrzői, mi mindent mondanak el Nyíregyháza egykori városképéről, életéről, fejlődéséről és az itt élt emberekről. Az előadó az 1950-es években végrehajtott névváltoztatásokat bemutatva beszélt arról is, hogy milyen következményekkel jár, ha meggondoltalanul, a várostörténeti értékeket figyelmen kívül hagyva, „avatatlan kézzel” nyúlnak bele egy település utcanévrendszerébe.

Az előadást követően a közönség kérdéseket tehetett fel, illetve volt, aki eddig nem ismert adalékokkal szolgált az egyik utcanév-változtatás magyarázatához – derül ki a nyirvave.hu beszámolójából.

A Nyíregyházi Városvédő Egyesület városi honismereti klubot indít olyan fiataloknak, akik vagy itt születtek, vagy erősen kötődnek Nyíregyházához, és szívükön viselik szűkebb pátriájuk múltját, jelenét, sőt, tenni is szeretnének érte. A csatlakozás önkéntes, klubtagsági díj nincs.

A honismereti klub tevékenysége összhangban áll a Nyíregyházi Városvédő Egyesület Alapszabályában rögzített célokkal (a dokumentum elérhető az egyesület honlapján (www.nyirvave.hu), ahol a kezdeményezésről bővebb információval szolgálnak, és ahol a klub általános tevékenységi köre is olvasható.

Borítókép: Urbán Teréz gondolatébresztő előadást tartott | Fotó: Pusztai Sándor