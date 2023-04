Bárány Frigyes színművész több évtizeden keresztül szolgálta a magyar film- és színházkultúrát. Pályafutása töretlen volt, kimagasló művészi teljesítményekkel; kortárs és klasszikus színpadi és filmszerepekkel. Alakításai gazdagon árnyalt, mély humánumról és példaértékű mesterségbeli tudásról árulkodtak. Eredetileg papnak készült, majd 1952–1956 között vállalati grafikusként dolgozott. Színi tanulmányait Makay Margitnál végezte el, 1957-től 1960-ig az Állami Déryné Színház tagja lett. 1960–1964 között a debreceni Csokonai Színházban játszott. 1964-től 1971-ig a József Attila Színház, 1971–1972 között pedig a Győri Kisfaludy Színház színésze volt. 1972–ben a szolnoki Szigligeti Színházba szerződött, majd 1974–1981 között a Pécsi Nemzeti Színházban lépett fel. 1981-től lett a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja.

Három és fél évtizeden át szerzett a nyíregyházi nagyérdeműnek emlékezetes perceket, művészeti tevékenysége bekerült Nyíregyháza értéktárába is. Korábban sokat filmezett, legtöbben talán Az aranyember fess Kacsuka kapitányaként emlékeznek rá. Nyíregyházán több mint száz darabban játszott, és bár 1990-ben nyugdíjba vonult, aktív volt továbbra is, sőt a nézők nagy örömére filmekben is feltűnt.