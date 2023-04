Számos bejelentés érkezik a nyíregyházi közterület-felügyelethez a parkolókban, társasházaknál hagyott autók miatt, melyek gyakran lepusztult állapotban foglalják a helyet, és csúfítják az utcaképet, a közterület-felügyelők pedig nem minden esetben szállíttathatják el ezeket. A roncsautóhelyzetről Bodrogi László, a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője mesélt lapunknak.

Szerződésre van szükség

Elmondta, a hulladékká vált járművek két kategóriába sorolhatók.

– Ha nincs rendszám a kocsin, állapottól függetlenül hulladéknak minősül. Ha a felügyelő ilyet talál a városban, vagy ilyenről érkezik bejelentés, a kollégák ellenőrzik, van-e közterületbérleti szerződése. Ez legálisan lehetővé teszi, hogy 15 napig közterületen maradhasson az autó, de ha a szerződés hiányzik, a felügyelő figyelmeztetést helyez el rajta. Ezután 10 napja marad a tulajdonosnak, hogy szerződést kössön, vagy elszállítsa a járművet. Ha ez sem történik meg, elszállíttatjuk a hulladékká vált autót – ismertette az intézkedés menetét Bodrogi László, Kiemelte: az utakat a város és a Magyar Közút tartja fenn, s magánfenn- tartásban lévők is vannak.

Drága mulatság

– A közterület-felügyelő csak a város fenntartásában lévő útszakaszról, parkolóból viheti el a kocsit. Az olyan járművek, melyek társasházakhoz tartozó parkolókban vannak, más besorolás alá esnek, hiába állnak közterületen, ha az út a társasház kezelésében van. Ekkor is el lehet szállíttatni az autót, de más szabályok alapján. Az elszállított autók egy telephelyre kerülnek, ahonnan hat hónapig lehet őket kiváltani. Az elszállítás és a tárolás költsége az üzembentartót terheli, s aki fél év tárolás után szeretné kiváltani, mintegy 300 ezer forintos költséggel számolhat. Ha nem viszik el a járművet a telephelyről, a bontóba küldjük, ám a tárolás és elszállítás költségét továbbra is követeljük az üzembentartótól – hangsúlyozta Bodrogi László, majd arról is beszélt, hogy a hatósági jelzéssel ellátott kocsikat nem szállíttatja el a közterület-felügyelet.

Nem mindet szállíthatják el

– Azok a rendszámos autók is hulladéknak minősülnek, amiknek lejárt a műszaki vizsgájuk, balesetben megsérültek, vagy olyan alkatrészük hiányzik, amely nélkül nem vehetnek részt a közúti forgalomban. A hosszabb állás és egy-két leengedett kerék miatt azonban nem számít egy kocsi hulladéknak. A rendszámmal ellátott autókat nem szállíttathatjuk el, ám ha tényleg egy roncsról van szó, a kollégák figyelmeztetést hagynak, és a korábban felsorolt lehetőségekkel élhet az üzembentartó. Ha letelik a határidő, és nem mozdult a kocsi, eljárás indul az üzembentartóval szemben. A szankció sok mindentől függ, de magánszemély esetében akár 200 ezer, míg cég esetében akár kétmillió forintos bírság is kiszabható – hívta fel a figyelmet Bodrogi László, akitől azt is megtudtuk, eredményes a roncsautókkal szembeni fellépés, hiszen csupán egy-két rendszám nélküli autóról tudnak.

– Három éve kezdtük az akciónkat, akkor rengeteg roncsot elszállítottunk. Hatósági jelzéssel ellátott kocsi több van, évente 50 és 100 között mozog az indokolt bejelentések száma – tette hozzá.

MI