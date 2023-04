Az utóbbi években egyre jobban kitágult a világ, s ennek köszönhetően a más-más országban élő képzőművészek is mind gyakrabban dolgozhatnak együtt. Az elmúlt évben az iserlohni képzőművészek a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesülettel közösen szerveztek meg egy kiállítást. Akkor felvetődött az ötlet, hogy ezt a kapcsolatteremtést jó lenne folytatni Nyíregyháza többi testvérvárosával is.

Három helyszínen

Hasonló tematikus kiállítások rendezésére felkérést kapott a nyíregyházi önkormányzattól Németh Erika szobrászművész, a Hadron Művészeti Egyesület elnöke, aki a lengyel–magyar barátság napja (március 23.) alkalmából két kiállítást is megszervezett Nyíregyházán rzeszówi képzőművészek alkotásaiból.

Az elsőt pénteken az Artikon Galériában nyitották meg, az érdeklődők Robert Inglot festményeit tekinthetik meg április 28-ig. A másik kiállításnak a Pál Gyula Terem és a Nyíregyházi Városi Galéria ad otthont, e két helyszínen három lengyel alkotó mutatkozik be a festményeivel: ­Maciej Majewski, Maksymilian Starzec és Piotr Redziniak. A tárlat megnyitóünnepségét április 5-én 17 órától rendezik meg a rzeszówi művészek jelenlétében.

Személyes kapcsolatok

– Bár a lengyel alkotók a festmények mellett foglalkoznak grafikával, szobrászattal és textilművészettel is, most csak a festményekből állítottuk össze a kiállítást. Mindegyikükre jellemző az intenzív színhasználat, továbbá a geometrikusság és a maszkolás technikája. Robert Inglot inkább a klasszikus stílust képviseli, tőle tájképeket, csendéleteket láthatnak az érdeklődők az Artikon Galériában. Mind a négy alkotót ismertem korábbról, nemzetközi művésztelepeken találkoztam velük, s a kapcsolat az évek múltával is tovább tartott, illetve nekem is volt Maciej Majewskivel közös projektem, különböző témákra rendeztünk, illetve rendezünk kiállításokat – tájékoztatta szerkesztőségünket Németh Erika szobrászművész. – A kiállítás megnyitása után a négy művész még a városban marad, megismerkednek Nyíregyházával.

KM



Borítókép: Maciej Majewski, Maksymilian Starzec és Piotr Redziniak | Fotók: Németh Erika Archívuma