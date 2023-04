A Niczky-kastélyról, a szocializmus bírósági szervezetéről és egyháztörténetről is szó volt azon a helytörténeti konferencián, amelyet az idén tizenkilencedik alkalommal rendezett meg a kemecsei önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület. A történelmi utazásnak most nem az általános iskola, hanem a városháza díszterme adott otthont.

A vendégeket Oláh Marianna alpolgármester és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte, majd a hangulatot a Hangvarázs énekkar alapozta meg: az együttes műsorában a szülőföld szeretetéről szóló dalok csendültek fel.

Ezt követően négy előadást hallhattak az érdeklődők.

Lucza János helytörténész, a konferencia főszervezője a Niczky-kastélyt mutatta be a Kemecse épített öröksége című konferencián. Az épület az elmúlt évszázadokban volt lakás, főszolgabírói hivatal, iskola és varroda is. Dr. Balogh Judit jogtörténész, a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense az egykori Kemecsei Járásbíróság szerepéről és munkájáról tartott előadást. Sztupáné dr. Ignéczi Mónika a Szent István katolikus templom történetéről szólt, Nagy Enikő történelemtanár pedig a Kemecsei Református Egyházközség történetét ismertette. A rendezvény résztvevői kísérőeseményként megtekinthették a Műépítészeti emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kiállítást is.

KM

Fotó: A Niczky-kastély napjainkban | Fotó: M. Magyar László