Ennek keretében április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen várják a madarászok az érdeklődőket, hogy egy késő délutáni, kora esti séta közben hallgassák a fülemülék koncertjét – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A sorozatnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is lesz rendezvénye: április 28-án este hét órától a nyíregyházi Sóstói Erdőbe várják az érdeklődőket az éneklő madarakat is megfigyelő sétára, május 12-én pedig a Cégénydányádi Kende-kúria parkjában lehet majd madáréneket hallgatni, továbbá madárismertető előadás is színesíti majd az este fél nyolckor kezdődő eseményt.

KM