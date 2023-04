Megismerjék a templomot belülről, tanulják meg, hogyan illik Isten házában viselkedni. A szép baktai, Árpád korabeli római katolikus templomot belülről is megtekintették. Lázár István atya megáldotta a gyermekeket, és volt idő imádkozásra, beszélgetésre is. A sátoros, focis, szabadtéri mozgás és játék pedig Ramocsaházán valósulhatott meg. Sokak számára a léggömbök eregetése bizonyult a legnépszerűbbnek, főleg, hogy egy-egy szép zsoltáros idézet is el volt rejtve bennük. Éhségüket finom virslis paprikás krumplival csillapították. A gyerekek jókedvvel, vidám nevetéssel, hitélményekben gazdagodva indultak haza a nap végén. A szervezők feltett szándéka, a plébános úr segítségével, a katolikus egyház fiatal közösségeinek megszervezése, egybekovácsolása, az értékes keresztényi és hitéletre való nevelés.

- Némethné Csubák Éva -