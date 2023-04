A vadásztársadalom számára az egyik legfontosabb dátum április 15-e, ugyanis minden évben ekkor kezdődik az őzbakok vadászata. Ez nemcsak a vadászoknak, hanem a vadásztársaságoknak is fontos, hiszen ilyenkor megalapozhatják egész éves gazdálkodásukat. Ezekről a kérdésekről beszélgetetett a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastsorozatának következő részében M. Magyar László újságíró Fazekas Gergellyel, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének titkárával.

Minden trófea más és más

Vajon miért pont április közepén kezdődik az őzbakszezon? – hangzott el az első kérdés.

– Ez egy jó kérdés, hiszen a nagyvadak vadászata általában ősszel kezdődik, s ebből a sorból kilóg az őzbak, de nem ok nélkül. Az őz nem ősszel, hanem már tavasszal letisztítja az agancsát, így már ebben az időszakban terítékre hozható. Az megint egy érdekessége az őznek, hogy míg a többi szarvasféle a szaporodási időszakra tisztítja le az agancsát, hiszen azzal foglal majd időlegesen territóriumot, azzal verekszik meg a nőivarért, az őz velük ellentétben az agancstisztítása után jóval később, majd csak augusztusban szaporodik. Addig az agancsával területét védi, ha kell, küzd is a többi őzbakkal, de a szaporodási időszak tehát jóval később van. Érdekességként elmondhatom, hogy a magyar vadászati történelemben nagyon sok időpontot meghatároztak már őzbakidénynek, volt, hogy már márciusban megkezdődött – magyarázta a szakember, aki arról is mesélt, hogy mennyire nagy büszkeség a vadász számára az őzbaktrófea.

– A trófea egyrészt a vadászsikernek a megtestesült manifesztuma, a vadászat örök emléke, minden vadásznak egyedi élmény, meg nem ismételhető, az ember szívesen emlékszik rá élete végéig. Másrészt minden trófea más és más, két egyforma nincs, így biztos lehet a vadász abban, hogy olyan trófea díszíti a lakását, amilyen másnak nincs.

– Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy az őzbak az a vadunk, ami a legtöbb ember számára árban elérhető, megfizethető. Az őzbak a legnagyobb egyedszámú vad hazánkban, s abból is kerül a terítékre a legtöbb. Mindezek miatt van nagy jelentősége az őzbakvadászatnak. Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország őzbak-nagyhatalom – válaszolta Fazekas Gergely egy újabb kérdésre.

A vármegyei titkár mesélt arról is, hogy leginkább olyan országokból érkeznek hozzánk ilyenkor vendégvadászok, ahol alacsony az őzbakállomány, így a szlovákok, a spanyolok nagyon szívesen visszajárnak hazánkba őzbakvadászatra.

A trófeamustrák tapasztalatai

A beszélgetés során szóba került az is, vajon a vadászati szakhatóság mi alapján határozza meg azt, hogy egy-egy területen mennyi őzbakot lehet elejteni, s az évente megrendezett vármegyei őzbaktrófea-mustrákból mi mindenre tudnak következtetni a vadgazdálkodásban dolgozó szakemberek.

Talán kevesen tudják, hogy az őzbakszezon április 15-én kezdődik és szeptember 30-án fejeződik be. Sok vadász augusztusban, az üzekedés idején szereti terítékre hozni az őzbakokat. Vajon mi a különbség az áprilisi és az augusztusi őzbakvadászat között? – hangzott el a következő kérdés.

Utánozzák a nőstény hangját

– Az augusztusi vadászat teljesen más miliőt jelent. Egyrészt akkor már bebarnulnak az agancsok, másrészt az üzekedés idején síppal lehet hívni az őzbakot, s ez a módszer különleges élményt jelent. Akit az agancs érdekel jobban, az áprilisban vadászik, aki különleges élményre vágyik, az augusztusban lesi az őzbakot. Augusztusban a magas fűben, a magas takarásban síppal csaljuk közelebb az őzbakot, ugyanis a nőstény hangját utánozzuk olyankor, s bizony volt rá példa, hogy szinte az ölünkbe ugrott a bak – idézett fel különleges személyes emléket Fazekas Gergely.

KM