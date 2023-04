Az egyik legrégebbi felvétel egy 1965-ös jazzlemez volt, de ma már igazi kuriózumnak számít Elvis Presley 1977-es válogatáslemeze is. Mint mindig, most is mindenféle hanghordozót lehetett találni, még a szalagos magnókhoz tartozó kazettákat is, amit a mai generációk már nem is nagyon ismernek. Varázsa, hangulata van a börzéknek, a gyűjtői kör erős, egymás közt is adják veszik a különlegességeket.