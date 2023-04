– Rövid időn belül másodszor látogat el Magyarországra Ferenc pápa. Nem egészen két éve találkozhattak iskolánk diákjai, munkatársai is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezése során Budapesten a Szentatyával. Hogy rövid időn belül ugyanabba az országba utazik el a pápa, mindenképpen üzenetértéke van. Ezt az üzenetet fogjuk meghallani április 29-én a Papp László Sportarénában, ahol a Kárpát-medence 11 ezer fiataljával találkozik a Szentatya. Ennek a hatalmas ifjúsági találkozónak leszünk részesei mi is, Szent Imré-sek – mondta el Tormássiné Kapitány ­Ágotha, az iskola igazgatója.

Tormássiné Kapitány Ágotha

Fotó: Iskola

– 150 diák és tanárok is lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a találkozáson, együtt imádkozzanak a pápával és fogadják személyesen az áldást. Másnap, április 30-án korán kel az a 150 fős csapat, amely a Kossuth térre igyekszik a pápai szentmisére. A Szent Imre Katolikus Intézményből iskolai közös szervezéssel, egyházközségekkel, cserkészcsapattal vagy családdal vesznek részt a pápai látogatás csúcsponti eseményén diákok és a munkatársak. Tanulóink számára nagy megerősítést jelent a hasonló korú keresztény fiatalokkal való találkozás, és a felnőttek számára is mély lelki élmény, hitet erősítő a közös ima, a krisztusi szeretet megtapasztalása és megélése – fűzte hozzá az igazgató.

– Miután megtudtam, hogy a Szentatya Magyarországra látogat, eldöntöttem, hogy a 2021-es látogatása után újra szeretnék vele találkozni. Én a szombati ifjúsági találkozón fogok részt venni, és kíváncsian várom, hogy Ferenc pápa mit fog mondani a fiataloknak, mi lesz a nekünk szánt üzenete. Addig is nagy izgalommal és sok imával várom látogatása napját – erről már Béres Annamária beszélt.

Himnusz is készült

A Szent Imré-s gyerekek közül többen is részt vettek a két évvel ezelőtti eucharisztikus kongresszuson.

– Az eucharisztikus kongresszuson való találkozás után még izgalmasabb, hogy most nemcsak egy misén, hanem kifejezetten egy fiataloknak szervezett ifjúsági találkozón is láthatjuk, hallhatjuk a Szentatyát, azért is más ez az alkalom, mert a találkozón lehetőségük lesz a fiataloknak kérdezni. Mikor nemrégiben megtudtuk, hogy kórházba került, nagyon izgultunk, hogy felépüljön, és hogy el tudjon jönni Magyarországra. Nagy örömmel láttuk, hogy a magyar katolikus egyház nagy erőkkel készül a pápa érkezésére. Külön imádság, megható gondolatok, és még egy saját himnuszt is készített a magyar katolikus egyház a Szentatya számára – jegyezte meg Rubóczki Bence és Balogh Benedek.

Ilonczai Julianna 2021-ben nem tudott részt venni a NEK által felkínált programokon, ezért buzgón készül a családjával a pápai misére.

– Örülök, hogy ezt az élményt a szüleimmel élhetem meg. A szentmiséken, valamint otthon családi körben imádságos lelkülettel várjuk a Szentatya látogatását.

KM