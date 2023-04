Véget ért a budapesti Szakma Sztár Fesztivál, melyen szép vármegyei sikereknek örülhettünk (részletes eredmények keretes anyagunkban). A fővárosi rendezvényen 72 szakma 22 szakmacsoportjában mérték össze tudásukat a jövő szakemberei.

– Az idei fesztiválnak is számos vármegyei diák látogatója lehetett, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara négyszáz általános iskolás és középiskolás diákot utaztatott az eseményre – mondta Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervezet főtitkára, aki elmondta, a gyerekek felkészítéséből is kivették a részüket.

Portálunknak/lapunknak sikerült elérni Szabó Áront, a Bánki Donát Technikum és Kollégium tanulóját, aki az autóelektronikai műszerészek közt lett a legjobb, legügyesebb.

– A tanáraim biztatására tavaly októberben jelentkeztem a versenyre, majd ezt követően gőzerővel készültem a selejtezőre. Hetente több napon is korábban bementem az iskolába, hogy a lehető legjobban felkészüljek. Meg is lett az eredménye, mert rajtam kívül még három iskolatársam jutott tovább a következő fordulóba. Ez úton is szeretném megköszönni felkészítő tanáromnak, Balázs Eleknek a lelkes és kitartó munkáját. Maga a budapesti döntő rengeteg élményt nyújtott. A három nap alatt betekintést nyerhettem olyan szakmák világába is, amelyekkel eddig még nem találkoztam ilyen közelről. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy az enyém az első hely, ahogy a családom is nagyon örült a jó hírnek. Mindenkinek ajánlom, hogy ha van rá lehetősége, akkor jelentkezzen erre a versenysorozatra – foglalta össze tapasztalatait a bánkis diák, Szabó Áron.

Az ácsok közt lett a legjobb a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégiumtanulója, Leviczki Áron, akinek a felkészítő tanárával, Csákné Markó Katalinnal sikerült beszélnünk. Mint azt a pedagógus elmondta, az intézmény rettentően büszke a diákjára, ahogy a duális képzési partnerre, ahol Áron a gyakorlati képzést végezte, Oláh Lászlóra is.

–Az egész történetet az teszi kerekké, hogy a gyakorlati oktató, László is az Inczédy diákja volt egykoron. Az eredményhirdetésre eljött az intézményünk igazgatója, Herczku Márton, így nyugodtan mondhatom, hogy az egész iskola büszke Áronra és az elért eredményre – fogalmazott Csákné Markó Katalin.

Vármegyei eredmények a Szakma Sztár Fesztiválon:

1.helyezés: Leviczki Áron, ács, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

Szabó Áron András, autóelektronikai műszerész, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

2. helyezés: Andrejkovics Gergő, autóelektronikai műszerész, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

Molnár Dominika, irodai titkár, Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

3. helyezés: Oláh János, hegesztő, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

Sass Bence, gépjármű-mechatronikai technikus (szerviz szakmairány), Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

5. helyezés: Molnár Krisztián, magasépítő technikus, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum