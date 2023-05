A feladat tavaly szeptember második hetében még újnak számított a közterület-felügyelők munkájában, hiszen korábban nem végeztek a megyeszékhely teljes területére kiterjedő házszámellenőrzést, április 11-étől azonban már rutinosan kezdték meg Nyíregyháza mintegy 1200 utcájának ellenőrzését. – Akkor az volt a cél, hogy a népszámlálás kezdetére minden ingatlanon jól látható helyen kint legyen a ház számát jelző tábla, ezzel a munkáját segítettük azoknak a számlálóbiztosoknak, akik a kérdőívek kitöltése miatt keresték fel a városlakókat – tájékoztatta lapunkat Bodrogi László. A nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője hangsúlyozta, az év végéig tartó idei akció sokkal sokrétűbb, mert már nemcsak a szám megléte, jól láthatósága, hanem a pontossága is a vizsgálat tárgya. Arról pedig olvasónk mesélt, hogy Jánosbokorban élve milyen bosszantó helyzeteket okozott, hogy utcanév nincs, s akár két háznak is ugyanaz a száma. A felügyelők a héten többek között az Örökösföldön járták végig az ingatlanokat, s nem is a lakótelepi részen számítanak hiányosságra, rossz házszámra, hanem a családi házas, kertvárosias részeken.

Gyorsan megtalálni az ingatlant

– A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendeletünkben évek óta benne van, hogy mindenki köteles közterületről jól látható módon az ingatlanjára, a főépületre vagy melléképületre – ajtóra, kapura, kerítésre, homlokzatra – kitenni a házszámot, ami lehet tábla, de akár fel is festhető, a lényeg a láthatóság és az igényesség. A tapasztalatok azt mutatják, sok még a hiányosság, és a címfelülvizsgálatot sem vették sokan komolyan, mert folyamatosan találunk eltéréseket – tette hozzá a közterület-felügyelet vezetője, akinek munkatársai tableten az e-nyilvántartás alapján azonnal látják, ha a helyrajzi számhoz nem megfelelő házszám van kitéve.

– A tavalyi akció abban a tekintetben meghozta az eredményt, hogy jóval kevesebb helyen hiányzik a ház száma, de még mindig előfordul ilyen is – mondta a tapasztalatokról Bodrogi László, s azt is megtudtuk, hogy az akció első hónapjában több mint 150 esetben intézkedtek. Ez az ellenőrzés elsősorban nem a büntetésről szól, figyelemfelhívás, és fontos lépés annak érdekében, hogy mindenhol pontos házszámok legyenek, mert a renden túl ez igen nagy segítség a posta, a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrség s minden olyan szervezet munkavégzéséhez, amikor gyorsan kell megtalálni egy adott ingatlant.

A felügyeletvezető emlékeztetett rá, hogy a vármegyeszékhely önkormányzata a megállapított házszámokat területrészenkénti bontásban, utcánként megtekinthetővé tette a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, ahol bárki megnézheti az utcanévre keresve a helyrajzi számához tartozó helyes házszámot.

– Az eddigi figyelmeztetések hatására szinte mindenki pótolta a hiányosságot. Bár még az elején tartunk az akciónknak, jó irányba mutat az is, hogy sokan keresnek bennünket telefonon, e-mailben, és tájékoztatást kérnek, hogy mi a teendőjük, ha több utcával határos az ingatlan, vagy egyszerűen szeretnék tudni, hogy hol lehet házszámot beszerezni, a módosítással kapcsolatban ügyet intézni – tette hozzá Bodrogi László, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a beépítetlen ingatlan esetén a kerítésen vagy az ingatlan más műszaki objektumán kell elhelyezni a számot. Az eddigi ellen­őrzések azt is feltárták, hogy az ipartelepek sok esetben nincsenek számmal ellátva, de ugyanez látható az építkezéseknél is. Tévedés, hogy ilyenkor nem kell házszám, minden esetben kötelező kitenni!

Van visszaellenőrzés

– Amennyiben nem a megfelelő állapotot találjuk az ingatlannál, az a közösségi együttélés alapvető szabályainak a megszegését jelenti, amiért először figyelmeztetést alkalmazunk. Az értesítő szelvénnyel tájékoztatjuk az ingatlantulajdonost a feltárt hiányosságról, szükség esetén a megfelelő házszámot is közöljük, a hiba kijavítására pedig észszerű határidőt adunk – avatott a részletekbe a felügyeletvezető. Természetesen minden esetben végzünk visszaellenőrzést, s ha a hiányosság továbbra is fennáll, a felügyelő 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, közigazgatási, hatósági eljárást kezdeményezhet, ennek során magánszemély 200 ezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Másnak szóló leveleket kapnak

Zs. Gabriella Jánosbokorban lakik, nagyon örül, hogy rendbe tették a házszámokat, hiszen neki a rossz számozás többször is okozott kellemetlenséget.

– Régebben történt, hogy egy hétköznap a férjem elutazott Pestre – mesélte Gabriella. – Én otthon voltam, amikor délután megállt a rendőrség villogó autóval a házunk előtt, és becsengettek. Kimentem, kérték, hogy igazoljam azt, hogy itt lakok, és miután átadtam a lakcímkártyámat, közölték, hogy a férjem súlyos balesetet szenvedett. Nagy sokként ért hirtelen, megszólalni sem tudtam, fel sem fogtam, hogy mi történhetett. Aztán megkérdezte a rendőr, hogy hogy hívják a férjemet, és akkor derült ki, hogy nem róla van szó, hanem ugyanezzel a házszámmal a másik házban élő férfiről.

– Szerettük volna egy rokonunkat bejelenteni hozzánk, de a kormányhivatalban nem engedték meg, mondván már nagyon sokan vannak a mi címünkre bejelentkezve, több mint húsz ember. Csak néztünk nagyokat, hogy ez hogyan lehetséges, de kiderült, a szomszédos utcában lévő háznak ugyanaz a házszáma, mint nekünk. Jánosbokorban ugyanis nincsenek utcanevek, csak a ingatlanoknak számai. Abban a házban élnek sokan, de a mai napig is kapunk nem nekünk szóló leveleket, pedig már a helyrajzi szám alapján rendbe tették a házszámozást itt Jánosbokorban is – mondta Gabriella, és hozzátette: megnézték a kormányhivatal honlapján, és az ő helyrajzi számukhoz tartozik a házszámuk, így a másik házban élőknek kellene új lakcímkártyát csináltatni, és bejelenteni a változást.

BM, LN

Borítókép: Egész évben tart a vármegyeszékhelyen a házszámellenőrzési akció | Fotó: Dodó Ferenc