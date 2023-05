Elsősorban a Toldi, Arany János utcai és környéki lakosok véleményére lennék kíváncsi - írta. - Nem tudom, mostanában észrevettétek-e, de már sokadik napja hallani este 22-től egészen a hajnali órákig tartó – vélhetőleg trópusi – madárcsicsergést. Most nem tudom, hogy valaki szabadjára engedett-e egy ilyen madarat, vagy jó ötletnek találta, ha felvételről folyamatosan szólatja a madárhangot, de szerintem ez rendkívül zavaró, irritáló. Normál sötétedéskor – ahogy az ember is – alszanak a madarak. Na, most ennek a madárnak egész éjjel be nem áll a szája...

Véleményem szerint felvételről megy az egész, mert sokszori kénytelen-kelletlen hallgatás során véltem felfedezni többszöri ismétlődést. Mindenesetre jó volna, ha abbahagyná. Félreértés ne essék, nem vagyok madárellenes, de a madárcsicsergést emberi időben szokás hallgatni, nem pedig sötétedéskor. Ti mit gondoltok? Biztos vagyok benne, hogy ti, környékbeliek, szintúgy halljátok...

Forrás: Nyíregyen Hallottam