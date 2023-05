A gyerekeket látva azon gondolkoztam, milyen csodálatosan „kódolja belénk” a Szentlélek azt a ragaszkodást, ami a Szentatya megérkezésekor azonnal mozgásba lendíti a fiatalokat: begyakorolt koreográfiák nélkül tudták, hová kell szaladni, őszinte izgalommal várták, hogy minél közelebbről láthassák, figyeltek a szavaira és őszinte vastapssal köszönték meg tanítását és jelenlétét. A szentségimádás egyik éneke a szentimrések nagy kedvence, az Óceánok – Meghívtál, hogy vízre lépjek volt. Senki nem mondta a gyerekeknek, a szentimrés szektor mégis egyemberként állt fel és úgy énekelt – idézte fel a találkozó pillanatait Nagy Csaba atya, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola lelki vezetője, iskolalelkésze.

Szentmisére várva Budapesten a Kossuth téren

– Vasárnap a Kossuth tér és a környező utcák zsúfolásig telve volt emberekkel: mégis minden rendben ment, méltóságteljesen, fegyelmezetten történt, a hatalmas tömeg valóban szívből ünnepelt. Ferenc pápa az ittléte során olyan gesztusokat tett, és olyan tanítást adott, amelyek irányt adnak a fiatal és a korosabb szíveknek is: a virtuális világ helyett éljünk a valóságban, aki mer, az nyer, legyünk nyitott kapuk, Isten megbocsátani akar és nem elítélni, hagyjuk el a komfortzónánkat, személy szerint szükség van ránk, az Egyház építi kövei vagyunk. Megindító volt, hogy az egyetemes könyörgések magyar, német, horvát, szlovén, román, ukrán és szlovák nyelven hangoztak el, kifejezve az együtt imádkozó rengeteg ember békevágyát. Szintén nagyon őszinte pillanatok voltak, és örülök, hogy a gyerekek ezt látták a kivetítőn, amikor a szentmise végén a Szentatya megállt a Szűzanya előtt imádkozni. Mindkét napon rendkívül színvonalas, professzionálisan megszervezett és kivitelezett találkozáson vehettünk részt, ahol az előadóművészek igényes öltözékben, maximálisan felkészülve, fegyelmezetten és szívből jövő őszinteséggel énekeltek, táncoltak, beszéltek. A csoportjaink szombaton is vasárnap is megtapasztalhatták, hogy milyen élmény több tízezres tömegben imádkozni, dicsőíteni, örülni és ünnepelni. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Palánki Ferenc Püspök Atyának és az egyházmegyének, amiért az autóbuszokat biztosította számunkra, valóban minden szentimrés diák és kolléga számára lehetővé téve a budapesti, személyes részvételt. Még mindig a pápalátogatás hatása alatt vagyunk, hittan órákon és beszélgetések során osztjuk meg egymással az élményeinket és a magunkkal hozott gondolatokat. Imádkozunk a Szentatyáért, püspökeinkért és papjainkért, és ha korábban esetleg ez egyfajta megszokás volt, sok fiatal szívében többé már nem az. Hazatérve a gyerekek maguk fogalmazták meg: valóban közösségépítő volt ott lenni… Istennek legyen hála! – foglalta össze gondolatait és érzéseit az iskola lelki vezetője.