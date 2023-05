– Hat évtizednyi színházi tapasztalattal a háta mögött egy reálisan gondolkodó színésznek tudnia kell, mikor kell megjelenni és mikor visszavonulni. Nálam ez utóbbi pillanat akkor következett el, amikor felkértek Schiller Don Carlos című drámájában a főinkvizítor szerepére. Kemény, szenvedélyes, szikrázó személy, gondoltam, ha ezt úgy játszom el, ahogy kell, akkor szívinfarktusban halok meg a színpadon. Ha meg nem úgy játszom el, akkor nincs értelme. – Ezért nem fogadta el a felkérést, és utána már nem vállalt feladatot.

Kiváló kollégák, rendezők

Amikor 2021. októberében az önálló társulat 40 éves évfordulóját ünnepelte a színház, egész oldalas összeállítással tisztelegtünk a jubileum előtt. Interjút készítettünk az alapító tagokkal, s természetesen Frici bácsit is megkérdeztük. Akkor azt mondta, élete fordulópontja volt 1981 augusztusa, amikor megalakult a Móricz Zsigmond Színház önálló társulata. Úgy fogalmazott: ez a 40 év többet jelent számára, mint az azt megelőző időszak, és nemcsak azért, mert időben közelebb van, de súlyánál fogva is.

– Amikor ide szerződtem, még nem tudtam, hogy ezzel az életem egy korszaka lezárul, és egy új kezdődik. Itt jöttem rá, hogy bár a film, a televízió, a rádió, a szinkron is jelentős dolog, az igazi életforma, ami visszamenőleg is értelmet adott, az számomra a színház.

– Hívtak az évek során más társulatokhoz, és azzal is számolni kellett, hogy sokan csak a fővárosi jelenlétet tekintették a szakmában dicsőségnek, de én nem akartam „felkerülni”. Így az itteni pályám során éltem át igazán, hogy a színház és a közönség együtt játszik, úgymond „felesel” egymással. Itt találkoztam kiváló kollégákkal, rendezőkkel. A nagy öregek: Gerbár Tibor, Simor Ottó, akivel sokszor voltunk partnerek a színpadon: Szabó Tünde. És sorolhatnám még: Lacika – Horváth László Attila –, a kiskatonából érett művésszé vált Totya – Tóth Károly –, Pregitzer Fruzsina, aki a Nemzeti Színházat hagyta ott, és talán ő az, aki ezért a színházért a legtöbbet tette. Illyés Ákos és Kuthy Patrícia, akik az otthonunkban kerestek fel a járvány idején, Puskás Tivadar, szakmai nyelven ebben a színházban az utolsó „bölény”. Jó volt együtt dolgozni olyan igazgatókkal, mint Bozóky István, Léner Péter, Verebes István, Tasnádi Csaba. Csábítottak másfelé, vinni akartak vezető budapesti színházhoz is, de itt nagyon jó szerepeket kaptam, itt lettem Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, Nyíregyháza díszpolgára. Befogadott a város, itt telepedtem le, és már itt is maradok, ameddig a jó Istenke engedi...

SZA