2017-ben május 10-ét jelölték ki a szívférgesség napjának. Ezen a napon az állatorvosok, állatmentők is arra hívják fel az állattartók figyelmét, hogy a szívférgesség egy súlyos, akár halálos kimenetelű betegség, de szerencsére lehet ellene védekezni és a szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben kezelést kaphatnak a négylábúak.

Kikre jelent veszélyt a szívférgesség?

A szívférgesség főként a kutyára veszélyes, más állatok vérébe jutva a lárvák általában elpusztulnak.

Lehetnek-e az emberek is szívférgesek?

A szívférgességgel az ember is megfertőződhet, de mivel a lárva nem tud teljesen féreggé fejlődni a szervezetünkben, a szívférgesség ránk nem jelent halálos veszélyt. Viszont a féreg lárvája bekerülhet a tüdőnkbe ahol gócos elváltozásokat okozhat, amelyek mellkasi röntgenvizsgálat alkalmával más problémának tűnhetnek.

Forrás: Illusztráció / shutterstock



Hogyan terjed a szívférgesség?

A betegséget hordozó lárvákat a lepkeszúnyogok terjesztik, amik már szinte minden vízfelület mellett megtalálhatók. Elég egyetlen ilyen szúnyog csípése is a megfertőződéshez. Miután a szúnyog megcsípi a kutyát, a testében kifejlődnek a férgek, ami kezelés nélkül ott is maradnak. Az így megfertőződött kutyáról egy másik szúnyog csípésével terjedhet tovább a betegség. Egy szívféreg akár 30 cm hosszúra is megnőhet és 5-7 évig is élősködhet a kutya tüdejének nagyobb ereiben, ahol fejlődik, szaporodik és vándorol, súlyos egészségügyi problémákat okozva. A fertőzés hosszú ideig észrevétlen, ezért is fontos a rendszeres szűrés.

Hogyan lehet a betegség ellen védekezni?

A szívférgesség ellen nagyon könnyű védekezni, gyógyítani viszont már nagyon hosszadalmas és költséges. Az állatorvosi rendelőkben kaphatók tabletta formájú készítmények (pl. Nexgard Spectra), amik megölik a betegséget okozó lárvákat és amiket általában havi rendszerességgel kell beadni a kutyáknak. A kullancs és szúnyog elleni nyakörvek viszont nem jelentenek 100%-os megoldást, azokat más gyógyszerekkel (pl. Milprazon) kell kombinálni a teljes védelem érdekében.

Mik a szívférgesség tünetei?

A szívférgesség tünete lehet a köhögés, elhúzódó levertség, étvágy- és súlycsökkenés, szívzörej, megnagyobbodott gyomor (hasvízkór), ájulás, folyamatos zihálás, görcsrohamok, vakság, pangásos szívelégtelenség, halál.

Milyen szűrővizsgálatra és milyen időközönként érdemes elvinni a kutyákat?

A szívférgességet az állatorvos által végzett vérvizsgálattal lehet kimutatni, 6-7 hónapos kortól. Ma már létezik olyan gyorsteszt, ami néhány csepp vérből percek alatt is kimutatja a nőstény szívférgek jelenlétét az állat szervezetében, egy másik módszer az ún. Knott-teszt, amihez szintén vérre van szükség. Szűrni minden félévesnél idősebb kutyát, évente legalább egyszer érdemes.