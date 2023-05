A Bujtosi városliget Nyíregyháza egyik gyöngyszeme. A körút alatt egy aluljáróval összekötött zöldterület rengeteg lehetőséget rejt az idelátogatóknak. Kosár- és focipálya a csapatsportok kedvelőinek, játszótér a gyerekeknek és hosszú rekortán a futni vágyóknak.

– Az aktív kikapcsolódás mellett a park lehetőséget nyújt a pihenésre, és mindezek mellett a területen található négy vízterület egyike horgásztóként is funkcionál. Ám ezeken felül nekem másért is kedves ez a hely: a vidám gyerekzaj és a játékos kutyaugatás mellett megannyi élőlény hallatja hangját, és ha szerencsések vagyunk, meg is pillanthatjuk őket – vélekedett a Bujtosi városligetről Bodnár Tamás természetfotós, aki előszeretettel gyönyörködik a terület élővilágában, és ha már ott van, lencsevégre is kapja a különféle madarakat. A nyíregyházi fotós több mint négy éve foglalkozik természetfotózással, és a vármegyeszékhely környékén számos ritka és védett madárfajt sikerült már megörökítenie. Munkáját több kiállításon díjazták már, podcastsorozatunkban pedig arról is beszélt, hogyan ragadta magával a természet.

Megragadták a naplementék

– A családommal gyakran jártunk kempingekben, így minden nyáron közel voltunk a vízpartokhoz, hegyekhez. Édesapám egy nagyon régi géppel fotózott elég sokáig, aztán 10-12 évesen már engem is beszippantott a fényképezés világa – mesélt a kezdetekről a fotós, akit leginkább a madarak nyűgöznek le.

– Csodálom a sokszínűségüket és azt is, hogy milyen kecsesen vagy éppen totálisan esetlenül képesek mozogni. Egész életemben a Bujtosi park­tól pár száz méterre éltem, a barátaimmal ott kosaraztunk, s ezek az alkalmak arra is lehetőséget teremtettek, hogy elcsípjek néhány madárfajt. A naplementék is káprázatosak arrafelé, ez indított el engem is a fotózás útján. Majdnem minden este lefényképeztem a naplementét, és közben a különlegesebb madarakat is próbáltam megörökíteni. Akkor még csak magam, a család és a barátok örömére tettem mindezt, majd lassan a saját stílusom is elkezdett körvonalazódni. Az eszközparkomat is fejlesztettem az elmúlt években, de soha nem leszek teljesen elégedett, hiszen a gyártók minden évben előrukkolnak valamilyen újdonsággal – mesélte Bodnár Tamás, akit arról is kérdeztünk, mennyi időt kell várakozni ahhoz, hogy sikerüljön elkapni a megfelelő pillanatot.

Mozdulni sem mert

Meglepetésünkre azt mondta, magát egy meglehetősen türelmetlen embernek tartja, ám amikor el kell rejtőzni a nádasban, képes három-négy órát is egy helyben várakozni.

– Erre azonban ritkán van szükség, jobban szeretem felkutatni, majd követni a kiszemelt madarakat. Vannak helyszínek, ahol mindig jelen vannak bizonyos fajok. A Bujtos környéki madárfajok számát megtippelni is nehéz, én 15–20-szal találkoztam eddig, és a nagy részüket sikerült is elcsípni egy publikálható minőségű kép erejéig. A legbüszkébb a búbos vöcsökre vagyok, ami elképesztően félénk madár, és ritkán merészkedik a part közelébe. Halászat közben akár egy percre is a víz alá bukik, ilyenkor lehet kihasználni azt a néhány másodpercet, és „elkapni” az állatot. Egyszer sikerült olyan türelmesnek és észrevétlennek maradnom, hogy a madár kijött mellém a partra tollászkodni, és tőlem másfél méterre volt. Ekkor azonban megmozdulni sem mertem, nemhogy fotózni, mert azonnal menekülőre fogta volna – idézte fel a különleges pillanatot a természetfotós, aki az elismeréseiről is beszélt.

Kezdetben a naplementés képekkel próbált szerencsét, majd amikor egy képe bejutott egy barcelonai kiállításra, úgy döntött, komolyabb felszerelést vásárol, és belevág a természetfotózásba.

– Az ismertebb galériák kiírásain versenyeztettem meg a fotóimat, 24 alkalommal pedig a legjobb 40 közé is sikerült bejutnom. Ezeket többnapos kiállításokon tették közszemlére. Budapesten és Nyíregyházán is láthatták már a képeimet, a vármegyeszékhelyen ráadásul egyéni tárlatomon mutattam meg a Bujtoson készült fotóimat. Ezen túl Melbourne, Sydney, számos európai ország és az Egyesült Államok közönsége is látta már, hogyan ragadom meg a természet csodás pillanatait – tudatta Bodnár Tamás. A fotóssal készített teljes beszélgetést meghallgathatják a szon.hu-n.

Borítókép: A búbos vöcsök rendkívül óvatos madár, de Bodnár Tamásnak sikerült lencsevégre kapnia | Fotó: Bodnár Tamás