Információs partnerségi napot tartott Nyírbogáton a Hierotheosz Egyesület szerdán. A rendezvényen a civil szervezetek képviselői hasznos információkat kaptak Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövő évi pályázati kiírásairól. A rendezvényen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára, a Civil közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója.

Rekordszintű támogatás

Az országgyűlési képviselő kiemelte: rengeteg sikeres pályázatot könyvelhettek el az előző kiírásban a civil szervezetek a megyében és a választókerületben is.

– Minden eddiginél több mintegy 150 millió forintnyi támogatás érkezett a választókerületbe. Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy a sikeres pályázatokhoz kiváló elképzelések is kellenek – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

– A civil támogatásokat megsokszoroztuk az elmúlt öt évben. Ez azért kicsit más, némi visszaesés tapasztalható ebben a tekintetben, hiszen egy válságos időszakot élünk most meg – ezt már Szalay-Bobrovniczky Vince mondta el a jelenlévőknek.

Megemelik a keretet

Kiemelte: a következő kiírásban hárommilliárd forinttal megemelik a NEA keretét, összesen 13,8 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek.

– Minden érintettnek érdemes az október 2-ai dátumra fókuszálni, hiszen akkor írják ki a pályázatokat. Az informatikai rendszerek várható terhelése miatt semelyik civil szervezetnek nem javasoljuk azt, hogy az utolsó pillanatra hagyják a pályázatok benyújtását – tanácsolta a helyettes államtitkár, majd rámutatott: a Városi és a Falusi Civil Alap eddig kiegészítette a NEA-t, olyan tételekre is lehetett a kiírásokon pályázni, amikre a Nemzeti Együttműködési Alapon belül nem, de az előbbi pályázatokat még nem írták ki. A jelenlegi költségvetési helyzetben azon dolgoznak, hogy ezek se vesszenek el.

– A választókerület rekordot döntött a civil támogatások terén, és a megyei pályázati aktivitás is kiváló, hiszen az országban a második legsikeresebb megye ebben a tekintetben Szabolcs-Szatmár-Bereg – hívta fel a figyelmet.

Közösségteremtő programok

Kiss András, a Hierotheosz Egyesület elnöke szerint a NEA egy óriási lehetőség, hiszen többek között közösségteremtő programok szervezésére is lehet támogatást igényelni.

– Bár ezek nem olyan horderejűek, mint a nagy gazdasági fejlesztések, gyártókapacitás-bővítések, ám az emberek ezek révén is büszkék lehetnek a településeikre, olyan értékteremtő programokat szervezhetnek, amik megdobogtatják a lakosság szívé. Büszke vagyok arra, hogy a polgármesterek is támogatják a civileket, hiszen nekik köszönhetően hamarosan levetkőzhetjük a "sötét Szabolcs" sztereotípiát, és megmutathatjuk, hogy így nem áll meg az élet.

(Hasonló rendezvény lesz június 29-én 10 órától Kemecsén, 13.30 órától pedig Vaján).

MI