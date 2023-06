Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, többek között vármegyénk területére is. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - zárja közleményét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.