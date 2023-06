Büszkén sorakoztak a napokban az ibrányi városliget színpadán azok az ifjú vadászok, akiket a vármegyei vadásznap keretében avattak fel Nimród követőjévé.

Két motiváció is volt

A felavatott fiatalok között volt a nyírtassi Papp Martin Krisztián is. Vajon hogy született meg a vadászvizsga megszerzésének az ötlete? – kérdeztük a nyírtassi Gyöngyharmat Erdőbirtokossági Társaság legifjabb tagját. – Tulajdonképpen két motiváló erő késztetett arra, hogy ilyen fiatalon letegyem a vadászvizsgát, illetve hogy megszerezhessem fegyverre az engedélyt. Az egyik az, hogy gyermekkorom óta foglalkozom céllövészettel, Európa-bajnok koronglövő vagyok. Hogy ilyen eredményt elérhettem, azért nagyon sokat köszönhetek a hivatásos vadászunknak, ifj. Szakács Zoltánnak.



– Még junior kategóriában versenyzem, de a fiatal korom miatt sohasem vihettem magammal a lőfegyveremet. A versenyekre Zoltán mindig eljött velem, ő hozta magával a puskát, amit aztán a lőállásban átadott nekem. Remélem, a fegyvertartási engedéllyel most már gördülékenyebbek lesznek a versenyek – mesélte a nyíregyházi Kossuth-gimnázium 18 esztendős diákja.

Családi hagyomány

– A másik erős késztetés a családi hagyomány volt, ugyanis édesapám szintén sportvadász. Egyrészt sokat mesélt otthon a kalandjairól, mindig lelkesen hallgattam a történeteit, illetve a vadászatain én is gyakran részt vettem. Ültem mellette a lesen, vagy együtt vártuk a fácánok felrebbenését a társas vadászatokon, s mindezek az élmények mélyen megmaradtak bennem fiatal korom ellenére, vagyis be lettem oltva a vadászattal rendesen.

– Tulajdonképpen én már tavaly levizsgáztam, csak az avatásom csúszott át erre az esztendőre. Ez elmúlt egy évben hoztam már terítékre apróvadat, voltam vaddisznóhajtásokon, ejtettem el továbbá dámbikát, gímbikát, rókát és borzot is, s olyankor természetesen mindig felavattak az éppen terítékre hozott vad vadászává. A közeljövőben szeretnék aranysakál- és libavadásszá válni, ugyanis ezek vadászata a legtechnikásabb.

Izgalom és meditáció

– A cserkelés és a magasles között nem tudok különbséget tenni, mindegyiknek megvan a maga szépsége, titokzatossága. A cserkelés izgalmasabb, a magasles azonban jobban kikapcsol, szinte meditatív állapot vár a lesen a vadászra. Számomra a vadászat varázsát a természet és a vad tisztelete, a barátokkal eltöltött idő, az élővilág iránti alázat, valamint a csodaszép és vadregényes környezet jelenti – folytatta Papp Martin Krisztián, aki a középiskolában jövőre fog érettségizni.

A versenyzés a legjobb gyakorlás

– A középiskola befejezése után mezőgazdasággal kapcsolatos tanulmányokat szeretnék folytatni, édesapám vállalkozását tervezem továbbvinni. Sopronban az erdőmérnöki karon szeretnék majd tanulni.

– A nyári szünetben dolgozni fogok apa mellett, valamint szinte minden hétvégén vannak versenyek, ugyanakkor a vadászatra is szakítok majd időt. Magyarországon lesz júliusban a sporting-világbajnokság koronglövészetben, azon a nemzetközi megmérettetésen szeretnék egy jó eredményt elérni. Nyíregyházán a Vuk lőtéren szoktam gyakorolni, lesznek ott is egyébként versenyek, azonban a legjobb gyakorlás számomra az, amikor versenyhelyzetben kell lőnöm. Ezért igyekszem minél több versenyen részt venni, bejártam már Magyarország szinte minden tájegységét.



– Még néhány évig junior kategóriában indulok, annak a felső korhatára ugyanis 21 év. Versenyeztem már felnőttek között is, úgy gondolom, sikerült helytállnom ott is – tette hozzá befejezésül Papp Martin Krisztián.

MML

Fotók: Papp Martin Krisztián archívuma