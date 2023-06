A mesterséges intelligencia a jövő, alkalmazásának lehetőségei szinte kimeríthetetlenek, és a szakemberek is egyetértenek abban, hogy aki most nem invesztál ebbe a technológiába, az hosszú távon lemarad a versenytársaktól. A témával lapunk is többször foglalkozott már, ám most a mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazási lehetőségei helyett egy konkrét példával szolgálunk olvasóinknak.

Az AI vagy MI ugyanis a munkaerőpiacot is átformálhatja a jövőben, ráadásul az innovatív megoldásért nem kell külföldre menniük a hazai kis- és középvállalkozásoknak. A témáról Varga István, a Melon HR Technology Kft. értékesítési vezetője mesélt lapunknak.

Egyre lesújtóbb a hiány

A szakember elmondta, napjainkban a munkaerő-toborzás rengeteg kihívással szembesíti a cégeket.

– Ma már szinte a csapból is az folyik, hogy munkaerőhiány van, és ez a probléma évről évre újabb magasságokba – ha úgy tetszik, mélységekbe – csap át. Sorra nyílnak hazánkban a különféle üzemek, és bár ezekkel munkahelyek ezreit teremtik, sok esetben nem hazai dolgozókkal töltik fel a helyeket, mert egyszerűen nincs elég jól képzett dolgozó – ismertette az egyik fő problémát Varga István, aki arról is beszélt, milyen pozíciókba a legnehezebb magasan kvalifikált munkavállalókat találni.

– A fehér galléros állások tekintetében az It-szektorban óriási a munkaerőhiány, kevés a mérnök is, ahogy a szakmunkások iránt is óriási a kereslet. Érdekes elem a logisztika szektora is, hiszen több ezer sofőr hiányzik az utakról, de ez már egy olyan gond, ami messze túlmutat hazánk határain, és már európai országokra is fokozottan jellemző – hangsúlyozta az értékesítési vezető, majd elmondta, hogyan segíthet a cégeknek a mesterséges intelligenciával támogatott munkaerő-toborzás.

Csökkenti a terheket

A MelonApp nem egyetlen rétegnek nyújt segítséget, különféle cégek más és más aspektusból élvezhetik az előnyeit.

– A HR-szakembereknek rengeteg adminisztratív feladatuk van, ami alól az applikáció mentesíti őket, így valóban azzal foglalkozhatnak, ami a legfontosabb feladatuk: a ki- és beléptetés, kapcsolattartás és állásinterjúk. Ez egy olyan nagyvállalatnál, ahol akár tíz HR-es is dolgozik, nem probléma, ám egy kis- vagy középvállalkozásnál óriási segítség lehet, ha mentesülnek bizonyos terhektől. Arra szakosodunk, hogy a kkv-k képesek legyenek automatizált toborzási kampányokat kezelni, melyekkel megfelelő, szakképesített munkavállalókat érhetnek el a piacon. Ez egy nehéz feladat, hiszen a munkaerőhiány miatt óriási verseny alakult ki a piacon, melyben a nagyvállalatokkal szemben a kisebb cégek komoly hátrányba kerülhetnek – tette hozzá Varga István.

Kiegyenlítettebb lehet a verseny

Kiemelte: a nagyvállalati szegmensben a HR-esek méregdrága szoftvereket használnak annak érdekében, hogy növeljék a hatékonyságot és csökkentsék a terheket, és ez az anyagi befektetés a kkv-knak nem lehetséges, ám az applikáció felválthatja ezeket. A mesterséges intelligencia megmondja, egyes pozícióknál hol és hol hirdessen a vállalkozás, hogy képzett, releváns kollégákat érjen el.

– Minden cégnél más a recept, több okból válhat nyitottá egy pozíció. Lehet, hogy túlterheltek a dolgozók, és ezért kell több ember. Azoknak a vállalkozásoknak, akik nem hirdetnek minden héten, nincs elég tapasztalatuk ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a nagyobb cégeknél. Az algoritmus viszont tudja, az adott pozíciót hol kell meghirdetni ahhoz, hogy a legjobb jelöltek érkezzenek be. Arra is javaslatot tesz a rendszer, hogy mit kínáljon a leendő dolgozónak a cég, legyen szó különféle juttatásokról, utazási támogatásról. Ez sokszor inkább nyűg egy vállalkozásnak, ám a szoftver pár perc alatt lehetővé teszi, hogy tökéletesen szerkesztett hirdetés kerüljön ki a különféle portálokra, a fizikai pozícióktól az ügyvezetői állásokig – emelte ki Varga István, aki arra is rámutatott: amikor megszületett az alkalmazás ötlete, egyfajta társadalmi szerepvállalásként is tekintettek rá.

Tartani a lépést a „nagyokkal”

– A nagy cégek által használt programok óriási előnyt jelentenek, komoly terheket vesznek le a dolgozók válláról. Mi is ezt akarjuk elérni, de úgy, hogy kifejezetten a kis- és középvállalkozásokat célozzuk meg. Nem kívánjuk a „nagyokat” tovább erősíteni, helyette a piacon tapasztalható versenyt akarjuk kicsit reálisabbá, kiegyenlítettebbé tenni. Az a cél, hogy az álláshirdetési kampányokból a lehető legjobb munkavállalókat érjék el a cégek, és a kiválasztást jelöltfelvétel kövesse. Amikor egy állásra sokan jelentkeznek, a kisvállalkozások szinte belefulladnak a felvételi eljárásba, ám a mesterséges intelligencia megvizsgálja a beérkező pályázatokat, és a tudásbázisa alapján értékeli azokat. Ennélfogva könnyebb eldönteni, a jelöltek közül ki lesz az, aki valóban megfelel az állás kritériumainak, hiszen őszintén szólva gyakran előfordul, hogy olyanok is pályáznak egy-egy állásra, akik abszolút alkalmatlanok lennének az azzal járó feladatok ellátására – tette hozzá az értékesítési igazgató.

Bár egyre nyitottabbak az emberek a mesterséges intelligencia iránt, még sokan vannak azok, akik egyfajta mumusként tekintenek rá.

Varga István szerint az ő megoldásuk is vegyes érzelmeket váltott ki: míg egyes cégek kirobbanó örömmel fogadták, addig mások a HR-esek munkáját elrabló eszközként aposztrofálták.

– A véleményeknek nagyon széles a skálája, ám azt fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia nem veszi el az emberek munkáját, hanem sokkal hatékonyabbá teszi. Az viszont biztos, hogy hosszútávon az AI-t használó emberek elveszik majd a mesterséges intelligenciát kerülő dolgozók munkáját, mivel az előbbiek sokkal eredményesebbek lesznek.

