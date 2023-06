Most még csak Szeged alatt tart és úgy halad felfelé. Később Tiszató utáni szakaszon vagy Tokajnál látható, és úgy halad tovább Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében . A Tokaji nagyon látványos, hiszen a hidakról lehet megcsodálni a jelenséget. Ahol nincs híd csónakról érdemes nézni, tavaly például Szabolcs településnél is sokan láthatták. Várhatóan 7-10 nap múlva jelenhet meg itt is a főrajzás, de nem lehet pontosan meghatározni mikor lesz. Követni kell a híreket, hogy hol tart.