A diákok ilyenkor megismerhetik a helyi középiskolák kínálatát, előadásokon, bemutatókon vehetnek részt, sőt, akár egyes szakmákban is kipróbálhatják magukat. Így volt ez pénteken is, s nem csak a móriczos diákok, hanem a tagintézmények tanulói is részt vettek a pályaorientációs napon, s pillanthattak be a középiskolák életébe. Az érdeklődők a robotépítés rejtelmeiben is elmerülhettek az NySzC Széchenyi István Technikum és Kollégium ROBOT TÉP csapat tagjainak segítségével, és mint minden évben, most is sokan voltak kíváncsiak, a mentők, a rendőrség, a katonaság, a katasztrófavédelem és munkájára.

Borítókép: A széchenyis robotépítő csapat tagjai a Móricz-iskolában | Fotó: Robot TÉP