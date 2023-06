A verseny tisztaságának érdekében a felkészítő tanárok a megnyitót követően még egy-egy jó tanáccsal, öleléssel biztathatták csapatukat, majd külső programot szerveztek számukra, így csak a távolból szoríthattak versenyzőikért, akik láthatóan nagy izgalommal és persze reménnyel vágtak neki a versenynek.

Családi életre nevelés

– A Magyar Vöröskereszt értékrendjével, a család tiszteletével, a családi életre nevelés fontosságával mi is maximálisan egyetértünk, ezért adunk örömmel otthont a versenynek – köszöntötte a versenyzőket és felkészítőiket Jávorné dr. Erdei Renáta, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának egyetemi docense, a Védőnői Módszertani és Prevenciós Tanszék tanszékvezetője. – Mi is képezünk védőnőket, akik a családok, a nők, az anyák és a gyermekek mellett állnak a mindennapokban a fogantatás pillanatától az iskolás korig. Ezek között az életszakaszok között található az is, ami a mai napnak a középpontjába kerül – mondta.

Kormos Ádám, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője lapunknak felidézte, hogy bár ez a 27. verseny, a sorozat még az 1970-es években indult azzal a céllal, hogy a gyermekek és a fiatalok elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztésével a résztvevőket felkészítsék a szülői szerepekre. Később a körülmények úgy hozták, hogy elmaradtak a versenyek, de 1994-ben újraindultak.

Elmélet és gyakorlat

– Több típusú feladat vár a csapatokra, vannak a gyakorlati jellegűek, amikor a csecsemő- és kisdedgondozás mindennapi jól ismert fogásait – etetés, itatás, pelenkázás stb. – kell bemutatni. A kreatív állomásokon többek között plakátot készítenek, bemutatják a fogmosás fontosságát, tájékoztatót készítenek a várandóság különböző szakaszairól. És természetesen az elméleti tudást is bizonyítani kell, igaz-hamis kérdések, totók várják őket. A negyedik, és szerintem ezt szeretik a legjobban, a pihenőállomás, ahol labdajáték is segíti a lazítást – sorolta Kormos Ádám, aki úgy látja, az általános és középiskolások érdeklődését is fel lehet kelteni e terület iránt, sőt, akár a fiúkét is, hiszen a versenyen is volt három csapat, ahol egy-egy fiú is erősítette a középiskolás együttest.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét négy csapat képviselte a versenyen, a nyíregyházi Zay Anna Technikum és Kollégium Mackó tesók nevet viselő csapatának tagjai azt mondták, hogy a legjobb tudásuk szerint megpróbáltak minden feladatra maximálisan felkészülni, ügy az elméleti, mind a gyakorlati részre. – Szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni a versenyben, bízunk benne, hogy ott lehetünk a legjobbak között – latolgatták az esélyeket a 6. állomás előtt.

Az egyik állomáson például vásárolni kellett, egészséges élelmiszereket, majd úgy elkészíteni azt, hogy az egészséges és tápláló legyen, s mint kiderült, az sem mindegy, hogy milyen edényben készül az étel. A mediball bemutató, ami az egyik pihenőállomás volt, az ügyességet, a koordinációs készséget tette próbára, és tény, sikerült elterelni a csapatok figyelmét, a drukk enyhült, az izgalom csillapodott, a nyugalom pedig sokaknak nagyon jól jött.

Életre szóló tudást kapnak

– Eredetileg 2020-ban lettünk volna házigazdái az országos versenynek, azonban a koronavírus-világjárvány alatt elrendelt lezárások miatt ez elmaradt, s 2021-ben is ugyanezért nem volt ilyen formában megrendezett verseny. Sőt 2022-ben sem, mert kitört az orosz-ukrán háború és a humanitárius válság kezelése annyi feladatot adott, hogy úgy döntött a vezetőség, nem Szabolcs fogadja a csapatokat – elevenítette fel Gurály Edina, hogyan jutottunk el az idei döntőig. A Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója úgy véli, szakmai elismerés is egy országos verseny megszervezése, mi pedig igazi különlegességgel is szolgáltunk.

– A háború elől menekülve nagyon sok ukrán család él a vármegyénkbe, őket is meginvitáltuk a versenyre. Gyerekkategóriában vendégcsapatként három Nyíregyházán élő diák készült a megmérettetésre, míg az ifjúságiak között három nyírbátori édesanya méri össze a tudását a többiekkel. Az is kiderül majd, van-e különbség a magyarországi és az ukrajnai csecsemő- és kisgyermekgondozási protokoll között. Szakszerű tudásról kell számot adnia minden csapatnak, például hogy egy adott életkorban a csecsemőt, hogyan kell ellátni, az időjárási viszonyoknak megfelelően felöltöztetni, hogy történik a hozzátáplálás, mik az egészséges és egészségtelen ételek, milyen veszélyforrások vannak a lakásban, amit egy totyogó kisbaba anyukájának már figyelembe kell venni. Büszke vagyok a gyerekekre, a védőnőkre és a pedagógusokra, akik felkészítik őket, mert ez nem szakköri keretekben történik, nem egy konkrét tantárgyhoz kötődik. Erre nem kapnak osztályzatot, de olyan tudás és tapasztalat birtokába jutnak, amit egész életükben hasznosítani tudnak – világított rá a szakterület fontosságára az igazgató. A szponzoroknak köszönhetően értékes nyereményeket vehetnek át a helyezettek, azonban erről versenyről egyetlen induló sem távozik ajándék nélkül és különdíjakat is kioszthatunk – tette hozzá Gurály Edina, megköszönve a munkatársainak a szervezésben nyújtott munkájukat.

KM