– Infrastruktúráját és a megközelíthetőségét is figyelembe véve Nyíregyházának kiváló ipari parkja van – ezt Joó István, a HIPA vezérigazgatója jelentette ki hétfőn nyíregyházi látogatása során. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója hozzáfűzte, a kormány határozott célkitűzése Nyíregyháza további fejlesztése, így a város újabb jelentős beruházásokkal, és nem utolsósorban befektetőkkel is gazdagodhat a közeljövőben. Erről konkrét tárgyalások is folynak már.

Joó István felidézte: 2014 óta több mint száz projekt valósult meg a vármegyében, összesen 300 milliárd forint értékben, mindez azért fontos, mert a fejlesztések új munkahelyeket hoznak létre, s általuk sikerül megőrizni a meglévő álláshelyeket is.

– Összecsengenek elképzeléseink Nyíregyháza vezetésével, hiszen ahogyan a város gazdaságfejlesztési programjában is központi helyet foglal el, hogy minőségi munkahelyeket hozzon létre az itt élők számára, úgy mi is azt szeretnénk, hogy aki itt akar boldogulni és megélni, színvonalas munkahelyet találjon magának. A város tudatos gazdaságfejlesztésének eredményeként sikerült a térségbe hozni komoly, nemzetközi cégeket: épül a W-Scope nyíregyházi gyára, s itt telepedik le a német Boysen, amely a BMW–nek lesz a beszállítója – mondta el Joó István. Hozzáfűzte, az ipari parkot azért fejleszti a kormány, hogy újabb befektetőket hozzon Nyíregyházára, döntések születtek erről korábban is, az ipari terület bővítéséhez támogatást nyújtott a kormány, a következő időszakban prioritás marad a terület infrastruktúrájának a fejlesztése, támasztotta alá a vezérigazgató. S utalt arra, hogy az ipari parkban a szükséges áram-, víz-, szennyvíz-kapacitások kiépítését támogatni fogják. Ugyanakkor a vezérigazgató hangsúlyozta azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség nemcsak külföldi tőkét hoz Magyarországra, hanem feladata az is, hogy a magyar vállalatok növekedését elősegítse, hogy a kisebb vagy közepes méretű hazai vállalkozások is bekapcsolódjanak a nemzetközi cégek értékláncába. Ennek érdekében számos olyan intézkedést hozott a HIPA, amely révén a magyar vállalatok még könnyebben lehetnek beszállítói a külföldi cégeknek.

Fotó: Sipeki Péter

– Az is hangsúlyos célkitűzésünk, hogy egy-egy nagyobb beruházó letelepedése kapcsán a helyben működő vállalatok már a kivitelezés fázisában megrendeléshez jussanak – tudtuk meg Joó Istvántól.

A helyi vállalkozások bevonását dr. Kovács Ferenc polgármester is kiemelte, hiszen a városnak fontos, hogy a helyi cégek erősek maradjanak.

Az ipari parkról elmondta, az egykori 130 hektárt megtoldották 640 hektárral, az említett két nemzetközi cég beruházása jól halad, s mint mondta: ebben az évben bejelentik az újabb befektetőt.

Hangsúlyozta, az önkormányzat befektetésösztönzési stratégiája, iparfejlesztési programja 2019-ben indult. Tudatosan építkeznek, mind a közlekedésfejlesztésben mind az ipari területen végzett munkálatokban. – Viszonylag rövid idő alatt sok mindent sikerült elérni, most van a legjobb állapotban az ipari parkunk, 500 hektár előkészített terül áll rendelkezésre, logisztikai adottságaink kiválóak, a terület az autópálya mindkét oldaláról megközelíthető, emellett a Debrecen-Nyíregyháza közötti útfejlesztések is gyorsan, biztonságosan elérhetővé teszik a területet.

KM